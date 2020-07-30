Готовящаяся к выходу на эстонский рынок сеть Lidl снова развязала в Финляндии ценовую войну

По заявлению Lidl, имидж компании как самого дешевого продуктового магазина Финляндии в последние годы размылся.

Лидер на рынка продуктов питания S Grupp начал дисконтную кампанию пять лет назад, в результате чего лидерство Lidli как самого дешевого поставщика продуктов питания в Финляндии рухнуло.

«Дешевые цены являются частью ДНК Lidl, и поэтому мы решили на постоянной основе снизить цены на сотни продуктов. Именно так мы подтверждаем обещание, данное нашим клиентам 18 лет назад», - сказал коммерческий директор Lidl Микко Форсстрём в пресс-релизе.

Лидл вышел на финский рынок 18 лет назад и сразу же начал ценовую войну на этом рынке. Уже в начале этого столетия торговая сеть обещала, то предложит покупателям самую дешевую покупательскую корзину на рынке.

Предстоящее снижение цен будет постепенным. Первые скидки вступили в силу сегодня и будут действовать в ближайшие недели. Осенью будут снижены цены на 300 товаров, а в общей сложности планируется снизить цены на 2500 товаров, что означает, что цены на каждый девятый товар станут дешевле.

Снижение распространяется на все товарные группы, от молочных и мясных продуктов до круп, кофе, готовых блюд и кондитерских изделий, а также шоколада. Уценены будут как собственные продукты Lidl, так и произведенные в Финляндии или закупленные за рубежом товары.

Lidl также готовится выйти на эстонский рынок. Компания еще не раскрыла свои планы на здешнем рынке, но из порталов вакансий видно, что сеть ищет сотрудников для магазинов в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве и Йыхви. Строительство ведется в талиннских районах Ласнамяэ и Кристийне.

В начале июля строительный концерн Nordecon объявил о подписании договора на строительство магазина Lidl в тартуском районе Аннелинн. Строительство обойдется в три миллиона евро и должно быть завершено в июле следующего года.

Финансовый отчет Lidl Eesti за 2018 год показывает, что дисконтная сеть инвестировала 21,5 млн евро в долгосрочные активы в Эстонии. В прошлом году компания приобрела шесть объектов недвижимости и продолжила переговоры с собственниками.