Прокурор требует сурового наказания для человека, выстрелившего в лицо дорожному рабочему

На прошедших в четверг в Харьюском уездном суде прениях прокурор потребовала приговорить к продолжительному тюремному сроку дорожного рабочего, который летней ночью 2018 года в ходе конфликта выстрелил другому мужчине в лицо.
По мнению Пыхьяского окружного прокурора Дианы Хелила, вина 30-летнего Дмитрия Дорошкевича в попытке убийства доказана и его следует приговорить к реальному восьмилетнему тюремному сроку.
Присяжный адвокат Владимир Садеков заявил, что его клиент действовал в порядке самозащиты и его следует оправдать.
Судья Анне Ребане примет решение 23 сентября.
На процессе, начавшемся в сентябре прошлого года, Дорошкевич не признал себя виновным.
Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Дорошкевича в попытке убийства, поскольку в ходе конфликта, вспыхнувшего на виадуке Мустакиви в Таллинне в ночь на 2 августа 2018 года, он выстрелил 35-летнему мужчине в лицо из своего легального пистолета Glock. Врачи смогли спасти жизнь тяжело пострадавшему мужчине, но он ослеп из-за полученных травм.
По словам защитника, Дорошкевч пришел на работу с пистолетом, поскольку у его коллег из Tallinna Teede AS часто бывали конфликты с пьяными прохожими во время дорожных работ по ночам, а в данном случае речь шла о самозащите от нападения.