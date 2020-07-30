Почему люди с подозрением на коронавирус ждали теста в одной очереди с остальными пациентами?

Возможные распространители и здоровые - вместе

“В общей очереди сидят и больные, и те, кто приходит просто анализы сдать. Тут же дети бегают. Никаких масок, никакой защитной одежды”, - рассказал читатель Rus.Postimees.

Мужчина работает водителем-техником скорой помощи и попросил не называть его имя (имя известно редакции). Он рассказал, что пару недель назад его племянницу с температурой 38,6 семейный врач отправил сделать тест на коронавирус:

“Она приехала с папой. Папа пошел узнать, куда ей идти, потому что отдельно должны были принять. Но сказали - просто в регистратуру. Когда она зашла, сама одела маску, которая была у нее с собой. В регистратуре сказали проходить в кабинет. В кабинете сидела пара, которая должна была сделать справку об отсутствии коронавируса для поездки в Россию. Они 40 минут сидели в одном помещении”.

Медики, которые брали мазок, были защищены только медицинскими масками.

Водитель-техник скорой помощи рассказал, что после этого звонил в Corrigo, чтобы предъявить претензии. И думал, что ситуация после того разговора изменилась. Но во вторник в ту же лабораторию пошел сдавать анализы его сын - он был здоров, просто нужна была справка для работодателя.

“Там оказался знакомый сына, который рассказал, что тоже пришел с температурой 38 сдавать тест на коронавирус. И они также сидели вместе, а рядом - дети бегали, - рассказал мужчина. - На скорой мы должны на такой вызов за 15 минут одеться в полный комплект защиты, а тут - такой бардак!”

Водитель скорой рассказал, что сам дважды сдавал тест на коронавирус и сидел в карантине, после того, как транспортировал больных COVID-19. Но тогда анализы брали в специальной палатке у Ида-Вируской центральной больницы медики в “скафандрах” через окно автомобиля.

“После каждого температурного больного мы моем машину, дезинфицируем, - рассказал водитель. - А если работаем в Нарве, я высаживаю бригаду и еду за другой машиной. Там есть специальная машина для “ковидчиков”, которая внутри полностью пустая - только носилки и сидения, и водитель отгорожен. Тогда меньше убираться, не нужно чистить всё оборудование”.

По словам водителя, уборка и дезинфекция машины со всем оборудованием занимает до 40 минут.

Для тестов выделен отдельный кабинет

Член правления Corrigo OÜ Тийу Сепп сообщила, что эта компания не делает тесты на коронавирус. Такие тесты по направлению семейных врачей делает компания SYNLAB, которая арендовала у Corrigo помещение с отдельным входом и комнатой ожидания.

“Человек должен знать, что если есть подозрение, то он должен прийти через другую дверь. Как точно это организовано, вы должны спрашивать в SYNLAB”, - добавила Тийу Сепп.

По ее словам, семейный врач, дающий направление на тест, должен объяснить пациенту, как себя вести в лаборатории. Потому что лаборанты не могут знать, кто именно сидит за дверью и ожидает приема.

Менеджер по работе с клиентами SYNLAB в Ида-Вирумаа Хилле Нильбе отрицает, что проблема, описанная водителем скорой помощи действительно существует: