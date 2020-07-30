Фото ⟩ Выставлена на продажу квартира со скандинавским интерьером и массой других достоинств

Объявление о продаже квартиры не просто подробно описывает объект, оно написано с добрым юмором и создает очень приятное впечатление. В объявлении умышленно не рассказывается о низких коммунальных платежах, активном квартирном товариществе и близости общественного транспорта в той форме, как это обычно делается на порталах недвижимости.

«Почему стоит купить именно эту квартиру? Для этого есть 12 причин!» - с таких слов начинается описание квартиры.

ФОТО: KV.EE

* Идеальное расположение - Каламая, Старый город, творческий городок Теллискиви, Ноблесснер находятся так близко, что невозможно сделать свои 10 000 шагов в день.

* Сверхнормальные соседи по дому - молодые, старые, с детьми, без детей, творческих профессий и с домашними животными.

* Вы можете гулять в парке перед домом, а на заднем дворе достаточно места для вашего четырехколесного друга.

* Большой зеленый двор с практичной садовой мебелью и местом для сушки белья.

* Все ваши друзья-баскетболисты могут стоять у вас в гостях совершенно прямо: высота потолков - 2 метра 80 см.

* Два окна гостиной выходят на южную сторону, так что солнце освещают квартиру в течение всего дня.

* Оригинальные межкомнатные двери 50-х годов, которые при необходимости можно плотно закрыть.

* Ванная комната освещена хрустальной люстрой - что? Да, вы правильно прочитали.

* Гардеробная - какой человек не хочет такую?

* Просторная кладовая, в которой хранятся все огурцы и картошка, присланные бабушкой.

* Пол из массива дерева только что покрашен, и стал гладким и блестящим, как каток.

* Все необходимое для удаленной работы.

ФОТО: KV.EE

Остальная информация и еще более симпатичные фотографии находятся ЗДЕСЬ.