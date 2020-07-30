На острове Найссаар нашли противолодочную глубинную бомбу.

Спасательный департамент сообщил на своей странице в Facebook, что вчера Северо-Эстонская группа разминирования вместе с Департаментом полиции и погранохраны ездила на остров Найссаар, чтобы проверить информацию о возможном нахождении в одной из ям нескольких глубоководных бомб.
В этот раз нашли одну противолодочную глубинную бомбу RGB-12, а также ее мотор и 32 устройства для зажигания глубоководных бомб, которые были переданы дайверам военно-морских сил.
Если вы заметили подозрительную вещь, похожую на взрывчатый предмет, то незамедлительно звоните по номеру 112.
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