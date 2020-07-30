На острове Найссаар нашли противолодочную глубинную бомбу.

Спасательный департамент сообщил на своей странице в Facebook, что вчера Северо-Эстонская группа разминирования вместе с Департаментом полиции и погранохраны ездила на остров Найссаар, чтобы проверить информацию о возможном нахождении в одной из ям нескольких глубоководных бомб.