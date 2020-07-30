Андрей Лийметс: конец света за миллион

Должно ли государство финансировать деятельность гражданских организаций, и если да, то каких и почему? Как гарантировать этим организациям возможность предлагать необходимые государству услуги, представлять заинтересованные стороны, обеспечивать общественное благо? Как сбалансировать желания и потребности разных заинтересованных групп в условиях неизбежной нехватки ресурсов? Все это важные вопросы, которые нуждаются в непрерывном обсуждении. В последние недели, к сожалению, эти обсуждения приняли неожиданный характер.

Причиной разразившихся споров послужил вопрос о том, может ли Министерство социальных дел поддерживать проекты, способствующие равным возможностям для разных групп, за счет налога на азартные игры. Причиной для беспокойства стали споры о толковании действующего закона, решение по которому еще предстоит найти. С правовыми аргументами, которые раскрывают сложность проблемы, вероятно, ознакомились немногие (оценка Госконтроля, ответ Министерства социальных дел, резюме EMSL). Естественно, ведь большинство из нас не юристы. Более или менее исчерпывающее и юридически обоснованное решение может вынести суд, но не ваш любимый лидер общественного мнения.

Ни сложность проблемы, ни юридическое образование или его отсутствие не сдерживают применение топорного метода в виде категоричных черно-белых оценок. Некоторые консервативные лидеры с непоколебимой уверенностью утверждают, что министр социальных дел и его министерство нарушают закон и являются самыми настоящими преступниками.

То, что в действительности кроется за юридической стороной дела, можно узнать как из постов тех же самых лидеров общественного мнения в социальных медиа, так из сотни гораздо более агрессивных комментариев к этим постам. Их краткое резюме: нельзя поддерживать меньшинства деньгами из общей государственной казны, пусть они молчат и не требуют каких-то (особенных) прав; за счет денег на детей и стариков ведется радикальная идеологическая пропаганда, которая представляет собой опасность для будущего поколения, губит базирующееся на институте семьи эстонское государство и общественный строй, базирующийся на христианских традициях - и это все то, чего хочет созданное социалистами государство в государстве.