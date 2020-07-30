Андрей Лийметс: конец света за миллион

Причиной публичных столкновений министерств в течение последних недель являются, казалось бы, юридические противоречия. За ними скрывается, однако, огромная доля ненависти к противоположному мировоззрению и искусственно созданное противостояние заинтересованных сторон, пишет в Postimees руководитель по связям с общественностью Союза гражданских организаций и фондов (EMSL) Андрей Лийметс.
Должно ли государство финансировать деятельность гражданских организаций, и если да, то каких и почему? Как гарантировать этим организациям возможность предлагать необходимые государству услуги, представлять заинтересованные стороны, обеспечивать общественное благо? Как сбалансировать желания и потребности разных заинтересованных групп в условиях неизбежной нехватки ресурсов? Все это важные вопросы, которые нуждаются в непрерывном обсуждении. В последние недели, к сожалению, эти обсуждения приняли неожиданный характер.
Причиной разразившихся споров послужил вопрос о том, может ли Министерство социальных дел поддерживать проекты, способствующие равным возможностям для разных групп, за счет налога на азартные игры. Причиной для беспокойства стали споры о толковании действующего закона, решение по которому еще предстоит найти. С правовыми аргументами, которые раскрывают сложность проблемы, вероятно, ознакомились немногие (оценка Госконтроля, ответ Министерства социальных дел, резюме EMSL). Естественно, ведь большинство из нас не юристы. Более или менее исчерпывающее и юридически обоснованное решение может вынести суд, но не ваш любимый лидер общественного мнения.
Ни сложность проблемы, ни юридическое образование или его отсутствие не сдерживают применение топорного метода в виде категоричных черно-белых оценок. Некоторые консервативные лидеры с непоколебимой уверенностью утверждают, что министр социальных дел и его министерство нарушают закон и являются самыми настоящими преступниками.
То, что в действительности кроется за юридической стороной дела, можно узнать как из постов тех же самых лидеров общественного мнения в социальных медиа, так из сотни гораздо более агрессивных комментариев к этим постам. Их краткое резюме: нельзя поддерживать меньшинства деньгами из общей государственной казны, пусть они молчат и не требуют каких-то (особенных) прав; за счет денег на детей и стариков ведется радикальная идеологическая пропаганда, которая представляет собой опасность для будущего поколения, губит базирующееся на институте семьи эстонское государство и общественный строй, базирующийся на христианских традициях - и это все то, чего хочет созданное социалистами государство в государстве.
Кстати, излюбленный ход рассуждений, вычитанный из этих споров: геев нужно продолжать преследовать, поскольку иначе они еще заведут детей, чего, разумеется, им нельзя позволить, потому что их детям придется тяжело, ведь этих детей будут унижать в школе. Подобная круговая логика казалась бы немного забавной, если не была бы такой досадной. Едва ли большая часть Министерства социальных дел воспринимает эти гротескные преувеличения серьезно. Однако в борьбе под такими лозунгами как «правда и справедливость» важнее именно победа на идеологическом поле битвы. Спровоцировать панику, разочарование и гнев – вот верные средства в этой борьбе. Культурная война, несколько лет упорно подогреваемая политикой идентичности, не оставит не затронутой и не поляризованной ни одну тему, будь то распределение субсидий маленького государства или глобальная пандемия коронавируса. Тут уже не помогут эмоциональные публичные обращения с другой стороны о нацизме и конце свободного государства. Так в итоге оказывается, что субсидии размером в три четверти миллиона - это вопрос выживания всей нации, государства и мира.
Кстати, не в качестве противопоставления, а для сравнения: церкви в течение того же периода получают примерно в десять раз больше субсидий – и мне не приходилось наблюдать устойчивой либеральной кампании с той целью, чтобы эти деньги отобрали и духовенство замолчало. Независимо от личных предпочтений неуместно обижаться по поводу распределения государственных субсидий и того, что деньги с налогов идут неизвестно на что. Государство и общество – это гораздо более сложные механизмы, и постоянное противостояние заинтересованных сторон является циничным политическим ходом.
В любом случае сложный выбор предстоит сделать, и кто-то пострадает в большей или меньшей степени, но то, как большинство и меньшинство, оказавшиеся по разную сторону баррикад, относятся друг к другу, является частью гражданского курса, которого недостает на политических фронтах. Многопартийная демократия – это не игра с нулевой суммой, а постоянные дискуссии с выражением разных интересов и мнений, локальное противостояние, поиск баланса и частый компромисс.
В одном я все же согласен с «нападающей стороной». Гражданские организации действительно могли бы в меньшей степени зависеть от государства и получать основную поддержку за счет пожертвований. Вряд ли какая-либо из этих организаций хочет обратного. Почему это не всегда так просто, и государство должно продолжать оказывать поддержку, написал защитник интересов Союза гражданских организаций и фондов Алари Раммо. Однако в любом случае нужно создать стимул для частных пожертвований, и здесь стоит признать успех одного из главных антагонистов Министерства социальных дел – Фонда защиты семьи и традиций (SAPTK). Не придя к согласию по большей части содержания и формы, чем фонд сумел отличиться, они, однако, достигли успеха в огласке своего мнения, общении с заинтересованными сторонами и сборе пожертвований.
Статистика пожертвований в Эстонии, к сожалению, довольно незавидная, что выставляет нас в невыгодном свете на международной арене. Вряд ли каждый читатель со своей стороны делал вклад в ту область, на которую государство не успело обратить внимание, хотя проблема требует рассмотрения. Это проще реализовать за счет пожертвований, будь то помощь конкретному проекту или целой области на основании мировоззренческих предпочтений.
Так что если для вас важно соблюдение прав человека, поддержите единичным или, что предпочтительнее, постоянными пожертвованиями Центр по правам человека Эстонии. Или если вы считаете, что у общины ЛГБТ+ должно быть право на равное отношение, окажите помощь ЛГБТ-сообществу Эстонии. Или если вы считаете, что следует активнее защищать права женщин, поддержите феминистические организации.
Это, конечно, лишь несколько примеров – организации, которые больше всего пострадали из-за скандала, разразившегося вокруг денег с налога на азартные игры. В Эстонии еще сотни организаций, чьим инициативам и деятельности можно способствовать пожертвованиями, независимо от желания правительства и межведомственных сил.
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