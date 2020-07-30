Чт, 30.07.2020
С большим усердием готовится почва для таких изменений, при которых хозяином вашего тела может стать кто-то другой. Маари Пыйм

Удивительный факт ⟩ Из посаженного в марте семечка вырос гигантский подсолнух

Kuuemeetrine päevalill.

ФОТО: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

Четырехлетний Стеллан Смит мечтал о подсолнухе высотой с дом. Растение, посаженное отцом, превзошло ожидания мальчика в несколько раз, пишет Kodustiil.

Отец Стеллана Дуглас посадил семечко в марте, как раз во время начала  коронакризиса. Из него вырос самый высокий подсолнух в Великобритании. Дуглас отмечает, что семена он купил у американца Джона Батлера, американца, в чьем саду растут самые высокие подсолнухи в Северной Америке, пишет thesun.co.uk.

Шестиметровый подсолнух.

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com/ Scanpix

Благодаря заботе Дугласа гигантский подсолнух вырос на высоту более шести метров. Отец семейства надеется, что зеленый питомец подрастет еще на несколько сантиметров.

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