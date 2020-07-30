Удивительный факт ⟩ Из посаженного в марте семечка вырос гигантский подсолнух

Отец Стеллана Дуглас посадил семечко в марте, как раз во время начала коронакризиса. Из него вырос самый высокий подсолнух в Великобритании. Дуглас отмечает, что семена он купил у американца Джона Батлера, американца, в чьем саду растут самые высокие подсолнухи в Северной Америке, пишет thesun.co.uk.