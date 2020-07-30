Удивительный факт ⟩ Из посаженного в марте семечка вырос гигантский подсолнух

Четырехлетний Стеллан Смит мечтал о подсолнухе высотой с дом. Растение, посаженное отцом, превзошло ожидания мальчика в несколько раз, пишет Kodustiil.
Отец Стеллана Дуглас посадил семечко в марте, как раз во время начала коронакризиса. Из него вырос самый высокий подсолнух в Великобритании. Дуглас отмечает, что семена он купил у американца Джона Батлера, американца, в чьем саду растут самые высокие подсолнухи в Северной Америке, пишет thesun.co.uk.
Благодаря заботе Дугласа гигантский подсолнух вырос на высоту более шести метров. Отец семейства надеется, что зеленый питомец подрастет еще на несколько сантиметров.
Boy, 4, who asked for sunflower ‘as tall as the house’ stunned when dad grew 20ft one that towers over the roof https://t.co/nY6vuTpNwc— Standon a120 (@standona120) July 30, 2020