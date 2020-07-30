Трамп предложил отложить президентские выборы в США

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года. Необходимость переноса выборов он объяснил угрозой коронавирусной инфекцией COVID-19 и возможностью вмешательства других стран в выборы в случае их проведения с помощью голосования по почте, передает РБК.
«Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?» — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.
With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020
«В некоторых из этих стран ситуация уже бедственная <...> Голосование по почте также доказало, что является настоящей катастрофой. <...> Демократы говорят об иностранном влиянии на выборы, но даже они знают, что голосование по почте — легкая возможность для других стран вмешаться в гонку», — написал Трамп.
Президент предупредил, что при проведении выборов в 2020 году на основе голосования по почте они станут самыми «неточными и нечестными» в истории США.