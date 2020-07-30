Трамп предложил отложить президентские выборы в США

Трамп напомнил, что во многих странах, действия властей которых критикующие его СМИ (президент вновь назвал их Fake News) приводят в качестве примеров успешной борьбы с COVID-19, происходят новые вспышки «китайского вируса».

«В некоторых из этих стран ситуация уже бедственная <...> Голосование по почте также доказало, что является настоящей катастрофой. <...> Демократы говорят об иностранном влиянии на выборы, но даже они знают, что голосование по почте — легкая возможность для других стран вмешаться в гонку», — написал Трамп.

Президент предупредил, что при проведении выборов в 2020 году на основе голосования по почте они станут самыми «неточными и нечестными» в истории США.