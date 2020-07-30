Чт, 30.07.2020
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Нападающий Никита Андреев вернулся в Эстонию и будет выступать за "Легион"

Никита Андреев, Таллинн

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Таллиннский футбольный клуб "Легион" зарегистрировал в своих рядах нападающего Никиту Андреева.

В январе Никита Андреев отправился в "Интерсити", который выступает в четвертой по силе футбольной лиге Испании. Там форвард провел восемь матчей и забил один гол, пишет Rus.ERR со ссылкой на Soccernet.

Уроженец Нарвы выступал за "Левадию" с 2006 по 2009 год и с 2017 по 2019 год (всего на его счету в высшей лиге 100 голов в 174 поединках). Трижды становился чемпионом Эстонии (2006, 2007, 2008). Также играл в испанской "Альмерии", российских "Тюмени", "Соколе" и "Тамбове".

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