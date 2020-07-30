Уровень безработицы в еврозоне в июне вырос до 7,8 процента

По данным Eurostat, в ЕС в целом уровень безработицы вырос за месяц на 1,4 процентных пункта до 7,1 процента.

По оценке службы статистики ЕС, в июне этого года в ЕС было 15 млн безработных, в том числе 12,7 млн в еврозоне. По сравнению с маем этот показатель вырос на 281 000 человек в ЕС и на 203 000 человек в еврозоне.

Уровень безработицы среди людей в возрасте до 25 лет составил в июне 16,8 процента в ЕС (3 млн человек) и 17 процентов в еврозоне (2,4 млн человек). В мае этот же показатель составлял 16,2 процента в ЕС и 16,5 процента в еврозоне. Число молодых безработных за месяц выросло на 124 000 человек в ЕС и на 80 000 человек в еврозоне.

Уровень безработицы среди женщин вырос в ЕС за месяц на 2,7 процентных пункта до 7,5 процента, а среди мужчин — на 1,5 процентных пункта до 6,7 процента. В еврозоне уровень безработицы среди женщин вырос на 2,5 процентных пункта до 8,3 процента, а среди мужчин — на 1,4 процентных пункта до 7,4 процента.

Eurostat в своем определении безработицы опирается на стандарт Международной организации труда (ILO), согласно которому безработными считаются люди, у которых нет работы, но они в течение четырех последних недель активно искали работу и готовы приступить к ней в течение двух последующих недель.

Хотя из-за ограничений, обусловленных пандемией COVID-19, по всему ЕС выросло число соисканий компенсаций безработицы, из-за ограничений передвижения и предпринимательства многие ищущие работу лица не искали работу активно и не имели бы возможности приступить к ней.