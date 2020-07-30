Выскочил из машины и скрылся: гражданин помог задержать нарушителя ПДД

Все началось, когда полиция подала сигнал остановки водителю, пересекшему перекресток на красный сигнал светофора, установленный на улице Narva maantee в Тарту.

Водитель остановился на ближайшей парковке, но вскоре выскочил из машины и скрылся. В парке, где он пытался спрятаться, его схватил человек, который, увидев ситуацию, не остался в стороне и помог задержать правонарушителя.

Позже выяснилось, что водитель ранее был пойман за вождение без водительских прав. План побега возник с целью избежать в этот раз тюрьмы, и быстрые ноги унесли его в надежде на лучший исход событий.