Суд сурово наказал мужчину, пять раз выстрелившего в другого человека в центре Нарвы

Суд отметил, что обвинение было обоснованным, поскольку суд посчитал, что обвиняемый имел намерение убить другого человека на почве вражды. Он сделал пять выстрелов в сторону потерпевшего на улице, в одном из самых оживленных мест Нарвы утром. Из предъявленных суду доказательств ясно, что в тот момент на улице было много людей, вблизи были припаркованы автомобили. Кроме того, недалеко от этого места располагаются жилые дома, детсады и магазины. Любая из пяти пуль могла задеть прохожих.