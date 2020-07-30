Суд сурово наказал мужчину, пять раз выстрелившего в другого человека в центре Нарвы

Сегодня Вируский уездный суд приговорил гражданина России Александра Герасимова к восьми годам, двум месяцам и 28 дням тюрьмы за покушение на убийство и незаконное обращение с оружием: утром 16 сентября 2019 года на улице Кангеласте в Нарве он выстрелил пять раз в потерпевшего из незаконно приобретенного пистолета.
Герасимов нанес потерпевшему серьезные травмы, однако тот выжил.
Суд отметил, что обвинение было обоснованным, поскольку суд посчитал, что обвиняемый имел намерение убить другого человека на почве вражды. Он сделал пять выстрелов в сторону потерпевшего на улице, в одном из самых оживленных мест Нарвы утром. Из предъявленных суду доказательств ясно, что в тот момент на улице было много людей, вблизи были припаркованы автомобили. Кроме того, недалеко от этого места располагаются жилые дома, детсады и магазины. Любая из пяти пуль могла задеть прохожих.
В качестве дополнительного наказания суд обязал выслать мужчину из Эстонии и запретить ему въезд в страну сроком на десять лет после отбытия восьмилетнего срока в тюрьме.
Прокуратура требовала в качестве наказания девять лет тюрьмы. Адвокат попросил суд переквалифицировать ключевую статью обвинения с "Покушение на убийство" на "Причинение серьезного вреда здоровью" и назначить своему подзащитному менее суровое наказание.
Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.