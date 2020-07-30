Автобус для забора анализов на коронавирус вернулся на улицы Тарту

Поскольку заболеваемость и число тестирований в Тарту выросло, то понадобился автобус, пояснила руководитель по маркетингу Synlab Герли Кеделаук. «Именно для того, чтобы сдающие анализы люди не контактировали друг с другом».

В автобусе могут сдать анализ люди, у которых нет симптомов заболевания. Туда можно прийти пешком или на машине. К людям с симптомами COVID-19 на дом приедет бригада для забора пробы.