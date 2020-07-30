Полиция просит помощи в поисках 53-летнего Андреса, который покинул свой дом в деревне Кодиярве, волости Камбья, Тартумаа в 16 часов
Андрес низкого роста, у него коричневые короткие волосы, на лице есть шрамы. Андрес не разговаривает, ему нужна помощь в повседневной жизни. При ходьбе ему свойственно держать руку вытянутой.
Покидая дом, на Андресе были надеты светло-синяя толстовка и светлые спортивные штаны.
Полицейские провели окрестности рядом с домом и собрали информацию о возможном местоположении Андреса. Пока что найти его не удалось. По возможности полиция просит владельцев земли вокруг следить за местностью и проверить пустые здания, куда обычно люди не попадают.
Полиция просит всех, у кого есть информация об Андресе, сообщить об этом по телефону 112.