Полиция просит помощи в поисках 53-летнего Андреса

Андрес низкого роста, у него коричневые короткие волосы, на лице есть шрамы. Андрес не разговаривает, ему нужна помощь в повседневной жизни. При ходьбе ему свойственно держать руку вытянутой.

Покидая дом, на Андресе были надеты светло-синяя толстовка и светлые спортивные штаны.

Полицейские провели окрестности рядом с домом и собрали информацию о возможном местоположении Андреса. Пока что найти его не удалось. По возможности полиция просит владельцев земли вокруг следить за местностью и проверить пустые здания, куда обычно люди не попадают.