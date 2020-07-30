Стоунхендж. ФОТО: Ben Birchall / PA Wire/PA Images

Ученые наконец нашли ответ на один из главных вопросов о Стоунхендже - в каком именно месте древние люди взяли большие сарсеновые камни, пишет Русская служба Би-би-си.

Знаменитому сооружению в английском графстве Уилтшир около 4500 лет. Ученые давно знают, что маленькие голубые камни – из Уэльса.

Теперь, благодаря образцу породы, который ученым вернул инженер реставрационных работ 1958 года, исследователи узнали, откуда именно древние люди транспортировали глыбы весом до 30 тонн.

Оказалось, большие глыбы были добыты в Уэст-Вудсе, в 25 километрах к северу от сооружения.

«Каждый из сарсеновых камней весит около 20 тонн, иногда 30 тонн, их длина до 9 метров. Это огромные глыбы. Их то, как их добывали, клали, скорее всего, на деревянные сани, потом их тащили 25 км через долины, холмы и болота — было крупнейшим достижением. А камней притащили около 80», - заявила археолог Сьюзан Грини.