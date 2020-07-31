Онколог: 90% умирают медленно, но эвтаназию можно применить к единицам
- Тему узаконивания эвтаназии пора обсудить в Рийгикогу
- Пассивная эвтаназия — это ежедневная практика в Эстонии
- Решению вопроса активной эвтаназии мешает клятва Гиппократа
- В вопросе эвтаназии мнения медиков разделись наполовину
В Эстонии периодически поднимаются разговоры о легализации эвтаназии. Почему это происходит? Реально ли это - узаконить добровольный уход из жизни?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире хирург-онколог Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Владимир Афанасьев.
Выдержки из беседы:
— Почему вопрос легализации эвтаназии все чаще поднимается в эстонском обществе?
— Не скрою, тема актуальная. 90% людей подразумевают под эвтаназией достойный уход из жизни пожилых и больных людей, которым уже невозможно помочь.
С каждым годом проблема эвтаназии становится все более актуальной, поскольку население стареет, а система ухода не настолько хороша, как хотелось бы.
Эвтаназия — очень специфическая вещь, которая ограничивается небольшим количеством больных, буквально несколькими процентами населения. Подчеркиваю, что такой больной должен находиться в безнадежном медицинском состоянии и испытывать при этом постоянные, невыносимые физические или моральные страдания. При этом пациент должен находиться в здравом уме и твердой памяти. Он должен высказать свое желание несколько раз в присутствии независимых свидетелей.
— А если он не способен это сделать?
— Тогда об эвтаназии не может идти речи!
Эвтаназии могут подлежать только те, у кого ясный ум, но тела уже нет. Если тело не функционирует, то ясный ум имеет право принять решение.
— Нужно ли узаконить эвтаназию? Реально ли это в Эстонии?
— Это вопрос к парламентским политикам.
Я считаю, что Эстония могла бы обсудить тему эвтаназии на уровне Рийгикогу. Это касалось бы единиц пациентов, но такие больные в Эстонии есть. Ежегодно один-два пациента активно просят решения этой ситуации. Несколько жителей Эстонии смогли уйти из жизни в Швейцарии.
Все мои коллеги уверены в одном: если пациент не испытывает невыносимых физических или моральных страданий, он никогда не задумывается о смерти. Если человек ухожен и у него ничего не болит, неизлечимая болезнь не будет подталкивать его к этому решению.
— Влияет ли на ситуацию кризис в системе ухода?
— Не согласен, что в системе кризис. Да, ухода недостаточно, но сейчас предпринимаются шаги, чтобы расширить эту сферу в стране.
— Можно ли найти выход из сложной ситуации на фоне быстрого старения населения?
— Эвтаназия не решает вопросы ухода за больными. В данном случае речь идет о единичных случаях. Уход за больными касается 90% населения, так как только 10% людей умирают быстро. 90% людей умирают медленно, и все они требуют достойного ухода из этой жизни. Это серьезная проблема.
— Готово ли медицинское сообщество к тому, чтобы разрешить эвтаназию?
— Думаю, что мнения разделились бы 50х50. Те, кто лицом к лицу сталкивается с безнадежно больными, готовы обсудить возможность того, чтобы помочь таким пациентам добровольно уйти из жизни.
— То есть найдутся медики, которые готовы сделать смертельный укол?
— Все эти процедуры в других странах мира четко регламентированы. Смертельный укол должны делать медики — из тех препаратов, которые им приносит пациент, или же инициативно. Есть даже такое понятие, как ассистированный уход из жизни, когда медики помогают уйти из жизни.
— А как же клятва Гиппократа, которая содержит запрет на содействие уходу из жизни и 6-я заповедь в христианстве, которая гласит: «Не убий»?
— Именно поэтому вопрос эвтаназии в Эстонии до сих пор не решен. Именно по этой причине медики не настаивают на эвтаназии.
Я лично не сделал бы смертельный укол. Однако, смею напомнить, что пассивная эвтаназия (отказ от активного лечения и приближение естественной смерти — прим.ред.) — это ежедневная практика в Эстонии.
Подробности в повторе!
- Почему вопрос легализации эвтаназии становится всё более актуальным?
- Влияет ли на ситуацию кризис в системе ухода?
- Кому и в каких случаях можно разрешить эвтаназию?
- Вправе ли человек решить, как ему уйти из жизни?
- Как избежать легализации суицида, ухода из жизни здоровых людей?
- Кто должен определять моральные и юридические рамки процессов?
- О чем говорит опыт тех стран, где эвтаназия уже узаконена?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja
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