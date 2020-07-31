Онколог: 90% умирают медленно, но эвтаназию можно применить к единицам

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире хирург-онколог Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Владимир Афанасьев.

Выдержки из беседы:

— Почему вопрос легализации эвтаназии все чаще поднимается в эстонском обществе?

— Не скрою, тема актуальная. 90% людей подразумевают под эвтаназией достойный уход из жизни пожилых и больных людей, которым уже невозможно помочь.

С каждым годом проблема эвтаназии становится все более актуальной, поскольку население стареет, а система ухода не настолько хороша, как хотелось бы.

Эвтаназия — очень специфическая вещь, которая ограничивается небольшим количеством больных, буквально несколькими процентами населения. Подчеркиваю, что такой больной должен находиться в безнадежном медицинском состоянии и испытывать при этом постоянные, невыносимые физические или моральные страдания. При этом пациент должен находиться в здравом уме и твердой памяти. Он должен высказать свое желание несколько раз в присутствии независимых свидетелей.

— А если он не способен это сделать?

— Тогда об эвтаназии не может идти речи!

Эвтаназии могут подлежать только те, у кого ясный ум, но тела уже нет. Если тело не функционирует, то ясный ум имеет право принять решение.

— Нужно ли узаконить эвтаназию? Реально ли это в Эстонии?

— Это вопрос к парламентским политикам.

Я считаю, что Эстония могла бы обсудить тему эвтаназии на уровне Рийгикогу. Это касалось бы единиц пациентов, но такие больные в Эстонии есть. Ежегодно один-два пациента активно просят решения этой ситуации. Несколько жителей Эстонии смогли уйти из жизни в Швейцарии.

Все мои коллеги уверены в одном: если пациент не испытывает невыносимых физических или моральных страданий, он никогда не задумывается о смерти. Если человек ухожен и у него ничего не болит, неизлечимая болезнь не будет подталкивать его к этому решению.

— Влияет ли на ситуацию кризис в системе ухода?

— Не согласен, что в системе кризис. Да, ухода недостаточно, но сейчас предпринимаются шаги, чтобы расширить эту сферу в стране.

— Можно ли найти выход из сложной ситуации на фоне быстрого старения населения?

— Эвтаназия не решает вопросы ухода за больными. В данном случае речь идет о единичных случаях. Уход за больными касается 90% населения, так как только 10% людей умирают быстро. 90% людей умирают медленно, и все они требуют достойного ухода из этой жизни. Это серьезная проблема.

— Готово ли медицинское сообщество к тому, чтобы разрешить эвтаназию?

— Думаю, что мнения разделились бы 50х50. Те, кто лицом к лицу сталкивается с безнадежно больными, готовы обсудить возможность того, чтобы помочь таким пациентам добровольно уйти из жизни.

— То есть найдутся медики, которые готовы сделать смертельный укол?

— Все эти процедуры в других странах мира четко регламентированы. Смертельный укол должны делать медики — из тех препаратов, которые им приносит пациент, или же инициативно. Есть даже такое понятие, как ассистированный уход из жизни, когда медики помогают уйти из жизни.

— А как же клятва Гиппократа, которая содержит запрет на содействие уходу из жизни и 6-я заповедь в христианстве, которая гласит: «Не убий»?

— Именно поэтому вопрос эвтаназии в Эстонии до сих пор не решен. Именно по этой причине медики не настаивают на эвтаназии.

Я лично не сделал бы смертельный укол. Однако, смею напомнить, что пассивная эвтаназия (отказ от активного лечения и приближение естественной смерти — прим.ред.) — это ежедневная практика в Эстонии.

Подробности в повторе!

Студия Postimees: нужно ли узаконить эвтаназию? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Почему вопрос легализации эвтаназии становится всё более актуальным?

Влияет ли на ситуацию кризис в системе ухода?

Кому и в каких случаях можно разрешить эвтаназию?

Вправе ли человек решить, как ему уйти из жизни?

Как избежать легализации суицида, ухода из жизни здоровых людей?

Кто должен определять моральные и юридические рамки процессов?

О чем говорит опыт тех стран, где эвтаназия уже узаконена?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja