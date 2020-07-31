Пт, 31.07.2020
В небольшой стране, имеющей ограниченные ресурсы, необходимо сотрудничество. Если его не удается наладить, то, как говорится, мудрый уступает Мартин Кадай

Студия Postimees: нужно ли узаконить эвтаназию?
14:30

В Эстонии периодически поднимаются разговоры о легализации эвтаназии. Почему это происходит? Реально ли узаконить добровольный уход из жизни?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире хирург-онколог Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Владимир Афанасьев. Смотрите интервью в 14.30!

  • Почему вопрос легализации эвтаназии становится всё актуальнее?
  • Влияет ли на ситуацию кризис в системе ухода?
  • Кому и в каких случаях можно разрешить эвтаназию?
  • Вправе ли человек решить, как ему достойно уйти?
  • Как избежать легализации суицида – ухода из жизни здоровых людей?
  • Кто должен определять моральные и юридические рамки процессов? 
  • О чем говорит опыт тех стран, где эвтаназия уже узаконена?

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