Студия Postimees: нужно ли узаконить эвтаназию?
В Эстонии периодически поднимаются разговоры о легализации эвтаназии. Почему это происходит? Реально ли узаконить добровольный уход из жизни?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире хирург-онколог Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Владимир Афанасьев. Смотрите интервью в 14.30!
- Почему вопрос легализации эвтаназии становится всё актуальнее?
- Влияет ли на ситуацию кризис в системе ухода?
- Кому и в каких случаях можно разрешить эвтаназию?
- Вправе ли человек решить, как ему достойно уйти?
- Как избежать легализации суицида – ухода из жизни здоровых людей?
- Кто должен определять моральные и юридические рамки процессов?
- О чем говорит опыт тех стран, где эвтаназия уже узаконена?
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