Солгавший в суде мужчина получил реальный срок

Два месяца, проведенные под стражей во время досудебного расследования, должны быть вычтены из приговора. Пыльд должен явиться в тюрьму, когда решение суда вступит в силу. Приговор может быть обжалован в Тартуском уездном суде в течение 15 суток.

Согласно обвинению, 2 июня прошлого года в предбаннике сауны, расположенной в подвале жилого дома на улице Лембиту в Раквере, в ходе совместного распития алкогольных напитков Пыльд ударил Сергея ножом в шею и живот, нанеся ему опасные для жизни ранения. Потерпевшего спас от смерти прибывший из Финляндии в гости друг Андрей, которого Пыльд ударил рукой.

Судья Тийт Куллеркупп объяснил, что во время предварительного следствия Пыльд отказывался от дачи показаний, но в суде озвучил свою версию произошедшего, в который были нестыковки. Кроме того, по словам Куллеркуппа, если человека обвиняют в попытке убийства и — как утверждал Пыльд — в этом виновен кто-то другой, нельзя молчать, об этом нужно кричать. Показания двух потерпевших, по оценке суда, опровергли версию Пыльда. «Он просто нам врал», - сказал судья.

Защитник, помощник присяжного адвоката Хейки Кунингас, ходатайствовал о том, чтобы обвинение было переквалифицировано в причинение вреда здоровью по неосторожности. Судья Тийт Куллеркупп объяснил, что суд признал Пыльда виновным в попытке убийства, поскольку на месте происшествия он проявил полнейшее равнодушие. Он видел лежащего на полу окровавленного человека и просто ходил мимо него. Пыльд должен был понимать, что человек ранен в область горла и может умереть. Худшего удалось избежать благодаря вмешательству друга потерпевшего и медиков.

По версии подсудимого, события стали развиваться, когда потерпевший оскорбил дочь и жену Пыльда. Судья прокомментировал, что у Пыльда была возможность избежать общества, которое ему неприятно. Он и так уже наказал оскорбившего его дочь и жену человека кулаками, поэтому в том, чтобы идти за кухонным ножом и продолжать конфликт, не было необходимости.

Прокурор ходатайствовал в суде о наказании для Пыльда в виде семи лет тюрьмы условно. Суд не нашел никаких особых обстоятельств для вынесения условного приговора.