Солгавший в суде мужчина получил реальный срок

В четверг в Раквереском доме правосудия Карли Пыльд был признан виновным в попытке убийства и применении физического насилия и приговорен к трем годам тюрьмы. Он нанес своему товарищу опасные для жизни ранения, пишет Virumaa Teataja.
Два месяца, проведенные под стражей во время досудебного расследования, должны быть вычтены из приговора. Пыльд должен явиться в тюрьму, когда решение суда вступит в силу. Приговор может быть обжалован в Тартуском уездном суде в течение 15 суток.
Согласно обвинению, 2 июня прошлого года в предбаннике сауны, расположенной в подвале жилого дома на улице Лембиту в Раквере, в ходе совместного распития алкогольных напитков Пыльд ударил Сергея ножом в шею и живот, нанеся ему опасные для жизни ранения. Потерпевшего спас от смерти прибывший из Финляндии в гости друг Андрей, которого Пыльд ударил рукой.
Судья Тийт Куллеркупп объяснил, что во время предварительного следствия Пыльд отказывался от дачи показаний, но в суде озвучил свою версию произошедшего, в который были нестыковки. Кроме того, по словам Куллеркуппа, если человека обвиняют в попытке убийства и — как утверждал Пыльд — в этом виновен кто-то другой, нельзя молчать, об этом нужно кричать. Показания двух потерпевших, по оценке суда, опровергли версию Пыльда. «Он просто нам врал», - сказал судья.
Защитник, помощник присяжного адвоката Хейки Кунингас, ходатайствовал о том, чтобы обвинение было переквалифицировано в причинение вреда здоровью по неосторожности. Судья Тийт Куллеркупп объяснил, что суд признал Пыльда виновным в попытке убийства, поскольку на месте происшествия он проявил полнейшее равнодушие. Он видел лежащего на полу окровавленного человека и просто ходил мимо него. Пыльд должен был понимать, что человек ранен в область горла и может умереть. Худшего удалось избежать благодаря вмешательству друга потерпевшего и медиков.
По версии подсудимого, события стали развиваться, когда потерпевший оскорбил дочь и жену Пыльда. Судья прокомментировал, что у Пыльда была возможность избежать общества, которое ему неприятно. Он и так уже наказал оскорбившего его дочь и жену человека кулаками, поэтому в том, чтобы идти за кухонным ножом и продолжать конфликт, не было необходимости.
Прокурор ходатайствовал в суде о наказании для Пыльда в виде семи лет тюрьмы условно. Суд не нашел никаких особых обстоятельств для вынесения условного приговора.
Что касается гражданского иска потерпевшего в размере 7000 евро, то ранее Пыльд добровольно выплатил ему 3000 евро. Суд счет, что оставшиеся 4000 евро — слишком большая сумма для возмещения морального вреда, поэтому подсудимый должен выплатить потерпевшему еще 1000 евро.