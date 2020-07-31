Чья возьмет ⟩ Пессимисты боятся полного краха, оптимисты надеются на лучшее

Чувство уверенности потребителей понизилось до самого низкого уровня, зафиксированного за последние восемь лет. Несмотря на то, что многие опасаются ухудшения экономической ситуации в стране и воздерживаются от приобретения товаров длительного пользования, в возможность роста собственных финансовых проблем в будущем году они все же не верят.
Ежемесячно измеряемый Эстонским институтом конъюнктуры индикатор чувства уверенности потребителей в июне понизился до уровня -22 и в июле – до уровня -15 (средний исторический показатель составляет -7). В последний раз столь низкий уровень был зафиксирован в 2012 году.
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что основное влияние на понижение индикатора оказывает озабоченность населения в связи с экономической ситуацией в стране и резкое застопорившиеся планы приобретения товаров длительного пользования.
«Как это ни удивительно, но результаты не отражают особой обеспокоенности людей относительно финансовой ситуации в собственной семье. Лето 2020 года можно назвать исключительным вследствие проявления полярных эмоций – есть люди, верящие в то, что худшее позади, но есть и те, кто уверен в том, что реальные экономические проблемы пока еще до нас не дошли, – объяснил Сооман. – Для сектора недвижимости подобные колебания означают, что на рынке заключается меньше сделок, поскольку уверенность многих людей в завтрашнем дне пошатнулась. Кто из них, в конце концов, окажется прав, покажет время, поскольку прогнозирование по-прежнему остается достаточно неблагодарным занятием».
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