Чья возьмет ⟩ Пессимисты боятся полного краха, оптимисты надеются на лучшее

«Как это ни удивительно, но результаты не отражают особой обеспокоенности людей относительно финансовой ситуации в собственной семье. Лето 2020 года можно назвать исключительным вследствие проявления полярных эмоций – есть люди, верящие в то, что худшее позади, но есть и те, кто уверен в том, что реальные экономические проблемы пока еще до нас не дошли, – объяснил Сооман. – Для сектора недвижимости подобные колебания означают, что на рынке заключается меньше сделок, поскольку уверенность многих людей в завтрашнем дне пошатнулась. Кто из них, в конце концов, окажется прав, покажет время, поскольку прогнозирование по-прежнему остается достаточно неблагодарным занятием».