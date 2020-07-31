Яак Аллик: необходимо наладить отношения с Россией

За несколько лет до своей смерти командующий Северо-Западной армией Николай Юденич предсказывал, что независимо от того, кто в России у власти в будущем Россия вновь присоединит к себе восточное побережье Балтийского моря, поскольку у России есть в этом стратегическая необходимость. Прошел десяток лет и так и произошло. В сознании эстонского народа это оставило глубокую травму. Хотя мир за столетие технологически тотально изменился и геополитические соотношения сил изменились тоже, оборонная и внешняя политика Эстонии по-прежнему основана на опасности, сформулированной Юденичем, причем предполагается, что эта опасность будет реализована в прежнем виде – с ружьем через реку Нарва. С точки зрения индивида это понятно, но разумно ли это с точки зрения государства? Поскольку долг государства - не заниматься переживанием опасностей своего прошлого, а прогнозировать опасности будущего.

Даже недавний опыт того, как крошечный вирус остановил жизнь в больших странах, или наплыв десятков тысяч беженцев в Европу несколько лет назад, не сумели переформулировать в нашей голове оценки риска и острую необходимость глобальных мер противодействия. Международный терроризм уже стоит у нас на пороге. Но если вообразить цену хаоса, который возник бы в результате тотального отключения электричества на несколько дней или ускоряющееся влияние климатической катастрофы на миграцию, направляющуюся к нам? Возможно, тогда выяснилось бы, что таящийся в глубине нашей души страх перед тем, что «русские придут», ничуть не реальнее всех остальных опасностей. Глобальных опасностей не предотвратит заграждение на государственной границе, с ними необходимо бороться только вместе с соседями.

Внешняя политика топчется на месте

Эстонская внешняя политика с 1999 года не слишком изменилась. Параноидальный страх перед тем, что наши интересы будут проданы, сопутствовал любому улучшению отношений ЕС и России, особенно непосредственным контактам России и США. Эстония боялась переговоров ЕС и России о безвизовом режиме. Эстония всегда была инициатором акций «перевоспитания» России. В противостоянии проекту Nord Stream экономическую выгоду от него без колебаний подарили Финляндии.

На недавней встрече министров иностранных дел стран Балтии и Германии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что важнее всего сохранить единство политики ЕС в отношении России. Кажется, что это проявляется только в регулярном продлении санкций, во всем остальном наши союзники все же исходят из своих национальных интересов, и, например, встречи финского и венгерского лидеров с президентом Путиным – обычное дело. Керсти Кальюлайд за подобный шаг облили в прессе подозрениями.

От рабочих встреч со своими российскими коллегами на протяжении многих лет воздерживались почти все эстонские министры. Отправленные российским коллегам приглашения президента и министра культуры на всемирный финно-угорский конгресс в Тарту раскритиковали, забыв, что приглашение глав стран-участников – протокольная традиция страны-организатора.