Открытие в субботу ⟩ На холмах Валлимяэ в Раквере построили уникальный центр под открытым небом

За время строительства, которое началось прошлой весной, на склонах Валлимяэ появилось уникальное сооружение: главная сцена с 4200 местами для зрителей и площадка для форумов на 800 мест. При необходимости в партере можно разместить еще 1500 зрителей.

«Строительство центра под открытым небом Vallimäe является крупнейшей инвестицией за последнее время и служит для оживления туризма не только в городе Раквере, но и во всем Ляэне-Вирумаа и в Эстонии в целом», - отметила мэр Раквере Трийн Варек.

По словам мэра, важный проект развития города Раквере создал современные возможности для организации крупных мероприятий.

«Центр под открытым небом Vallimäe, несомненно, является необычайно мощным концертным залом, уникальным благодаря своему удачному расположению, доступности и новизне. Приятно видеть, что люди быстро приняли это место», - добавила Варек.

Центр под открытым небом Vallimäe в Раквере. ФОТО: Каупо Кальда

По словам Маргуса Пыйма, члена правления AS YIT Eesti, строительство центра под открытым небом Vallimäe было интересным и трудным делом для компании, но благодаря слаженной совместной работе всех участников, удалось завершить его своевременно.

«Благодаря нашей деятельности мы ежедневно вносим вклад в создание лучшей среды обитания, и мы особенно рады проектам, которые не только успешно выполняют свою главную цель, но также становятся частью городских достопримечательностей и активно используются для проведения свободного времени. Центр под открытым небом Vallimäe, расположенный в чрезвычайно сложном геотехническом месте, является отличным примером интересного проекта, который значительно улучшит культурную жизнь города. Наша команда будет вспоминать об этом объекте с особой гордостью», - сказал Пыйм.

Концерт по случаю открытия центра под открытым небом Vallimäe состоится в эту субботу и познакомит с историей этого места, его настоящим и покажет будущие возможности.