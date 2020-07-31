Посетитель клуба в Тарту сделал город очагом заражения

Вчера было зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусом в Эстонии. Два из них были обнаружены в Нарве: первый человек находился в близком контакте с зараженным, посетившим клуб, а обстоятельства заражения другого человека выясняются. Двое зараженных обнаружены в Тарту, трое - в Харьюмаа. По состоянию на вчерашний день, в Тарту находится 11 человек с коронавирусом. Информация в отношении других инфицированных уточняется.

По словам руководителя Департамента здравоохранения южного региона Тийи Лухт, все новые случаи заражения связаны с поставленным 24 июля человеку, посещавшему ночной клуб, диагнозом. «Поскольку круг его близких контактов достаточно широк, мы, к сожалению, можем ожидать дальнейшего увеличения числа инфицированных», - сказала Лухт.

Закрывать Тарту или нет?

На этой неделе профессор вирусологии и микробиологии, а также глава правительственного научного совета по контролю Covid-19 Ирья Лутсар сказала, что в Европе существуют региональные очаги заражения, а не начало второй волны. Является ли Тарту региональным очагом заражения? По словам Лутсар, на этот вопрос нельзя ответить, поскольку концепцию вспышки коронавируса можно трактовать несколькими способами. «Некоторые люди говорят, что два или три зараженных уже . образуют очаг. Если есть два случая, связанных друг с другом, то это маленький очаг», - объяснила Лутсар.

Хотя эпидемиологи наблюдают за близкими родственниками 53 зараженных - некоторые из них тоже заражены - Лутсар отмечает, что каждый контакт с такими людьми не всегда ведет к заражению, поэтому нужно дождаться результатов теста, и тогда уже делать выводы. «Но то, что в Тарту есть очаг, это ясно. Четырех или пяти людей уже достаточно, чтобы его сформировать», - отметил профессор.

Критичным момент станет, когда приблизимся к 25 случаям заражения на 100 000 жителей. Сотрудник общественного здравоохранения Министерства социальных дел Хели Лаарманн.

Отвечая на вопрос, что должно произойти в ближайшие дни, например, увеличится ли число инфицированных вдвое, Лутсар сказала, что правила пока не будут ужесточены. По словам Луцар, инфицированные должны быть изолированы от общества, как и все контактировавшие с корона-позитивными людьми. «Закрытие городов и стран не будет эффективным. Если у нас есть силы, чтобы справиться с каждым конкретным случаем, то эту силу нужно использовать», - говорит Лутсар.

По словам главы Департамента здравоохранения Министерства социальных дел Хели Лаарманн, Департамент здравоохранения постоянно следит за ситуацией во всех регионах Эстонии, оценивает серьезность ситуации и может принять меры, предусмотренные Законом о профилактике и контроле инфекционных заболеваний. «Пока мы не устанавливает карантин для учреждений или регионов», - сказала Лаарманн.

«Критичный момент настанет, когда будет около 25 случаев заражения на 100 000 жителей», - сказала Лаарманн. В Тарту официально проживает более 95 000 человек, и это число может увеличиться из-за студентов.

Премьер-министр: конечно, это наказуемо По словам премьер-министра Юри Ратаса, что-то должно быть сделано с так называемым авантюристом номер два. «Государство должно связаться с ним и применить санкции. Конечно, это наказуемо. Он знает, что корона-позитивный, но ему все равно - он выходит и передвигается свободно», - объяснил Ратас. По словам Ратаса, санкции должны применяться к людям, которые знают, что они корона-позитивны, но ходят по улицам, несмотря на свое обязательство быть изолированными в течение 14 дней. «Самоизоляция должна соблюдаться. Если это не выполняется, полиция и Управление здравоохранением также имеют право контролировать и применять санкции», - подчеркнул Ратас.