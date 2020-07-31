Дни города Нарвы переносятся на 2021 год

В связи с распространением коронавируса и обусловленной им быстро меняющейся ситуацией во многих странах до сих пор действуют существенные ограничения. На основании сегодняшних данных нельзя быть уверенным, возможно ли будет проведение крупных международных мероприятий без ограничений в количестве зрителей в ближайшие месяцы.

Исходя из действующих ограничений, проведение в настоящее время традиционных уличных многотысячных мероприятий, к сожалению, не является возможным. В связи с этим было принято решение перенести программу Дней города Нарвы на 3-6 июня 2021 года. Исполнители, которые должны были выйти на сцену в этом году, подтвердили свое участие в 2021 году. Хэдлайнером на Днях города в июне следующего года впервые в Нарве станет Александр Васильев и легендарная группа «Сплин».

В конце августа при участии города в Нарве пройдут менее массовые, но очень яркие новые интересные мероприятия.

Мероприятия в рамках программы «Нарва - Осенняя Столица Эстонии» состоятся в запланированные сроки с 22 сентября по 21 декабря 2020 года. Жителей и гостей нашего города будет ждать большая культурная программа.