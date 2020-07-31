На Пальяссааре приступили к строительству лодочного причала

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, слип, которого так долго ждали владельцы катеров, будет готов к концу октября.

«Весенний коронакризис и режим чрезвычайной ситуации повлияли также и на необходимые подготовительные работы, в том числе и ходатайство о необходимом на время строительства экологическом разрешении, но сейчас работы уже ведутся, - объяснил вице-мэр. – Теперь судовладельцы могут готовиться к следующему навигационному сезону, зная, что в новом году им, практически в сердце города, обеспечена возможность спустить судно на воду прямо с трейлера».

Пеэтер Ярвелайд, старейшина района Пыхья-Таллинн, подтвердил, что место для спуска лодок на воду в районе ждали давно.

«Место для общественного лодочного причала выбирали совместно с рыбаками и другими владельцами лодок, - сказал Пеэтер Ярвелайд. – Но при выборе места и строительстве необходимо считаться с особенностями Пальяссааре, чтобы сохранить природу».

В ходе работ вдобавок к слипу будет оборудован и подход к нему, возле слипа – плавучий причал и семиместная парковка для прицепов. Также здесь будет установлено освещение. Место для парковки выбрано таким образом, чтобы максимально сохранить растущие здесь зеленые насаждения. Парковку огородят деревянным забором, чтобы препятствовать выезду машин на зеленую территорию.

Строительные работы осуществляет Inseneriehituse AS, стоимость работ 211 138 евро, срок сдачи объекта 31 октября 2020 года.