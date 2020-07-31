Пт, 31.07.2020
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Прибывшие в Эстонию 14 украинцев не соблюдали режима самоизоляции

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com

30 июля полиция вместе с представителями Министерства здравоохранения осмотрела жилые помещения в Южной Эстонии, чтобы определить, было ли соблюдено требование самоизоляции трудящимся-мигрантами, прибывшими в Эстонию 21 июля, передает Postimees

В общей сложности было обследовано 29 мест размещения и 78 украинцев, 14 из которых не выполняли требования самоизоляции. Они ходили на работу, за грибами и делали еще много прочего вне дома. Несмотря на то, что у них не было выявлено никаких признаков заболевания коронавирусом, Министерство здравоохранения будет продолжать следить за этими людьми.

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