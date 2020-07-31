Прибывшие в Эстонию 32 украинца не соблюдали режима самоизоляции

В общей сложности было обследовано 71 мест размещения и 145 украинцев, 32 из которых не выполняли требования самоизоляции. Они ходили на работу, за грибами и делали еще много прочего вне дома. Несмотря на то, что у них не было выявлено никаких признаков заболевания коронавирусом, Министерство здравоохранения будет продолжать следить за этими людьми.