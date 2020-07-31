Из магазина электроники прошлой ночью украли товаров на 10 000 евро

Полиция расследует инцидент в рамках уголовного процесса. Если кто-то видел, как в районе 2-3 часов ночи 30 июля на улице Рингтеэ проходил или проезжал на мотороллере мужчина в темном длинном плаще и с большой черной спортивной сумкой, то его просят сообщить об этом в полицию по номеру 112.