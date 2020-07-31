«Нуждающийся в помощи должен ее получать»: на их счету тысячи спасенных детских судеб

Четверть века назад в Эстонии существовало 15 центров помощи детям и семьям, а сейчас Lapsele Oma Kodu существует только в Нарве. Руководитель центра Наталия Умарова рассказала об истории организации, ее достижениях и поставленных на будущее целях.

Наталия Умарова ФОТО: Николай Андреев

– Как ваш центр вообще появился?

– Деятельность MTÜ Lapsele Oma Kodu началась в 1992 году в рамках пилотного проекта «Ребенку – свой дом», и уже через два года проект стал государственной программой. Нашей первоначальной задачей было возвращение детей из детских домов в биологические семьи. За год удалось вернуть 157 детей, но ситуация не улучшалась: места в детских домах сразу заполнялись другими. Тогда мы решили изменить цели и ориентироваться на сохранение ребенка в биологической семье. Опыта у специалистов центра почти не было, нас обучали коллеги из Швеции, Финляндии и США. В каждом государстве существовала особенная система поддержки семей, и нам предстояло создать свою программу, чтобы использовать ее для дальнейшей работы на постсоветском пространстве. Мы дорабатывали и адаптировали имеющиеся программы, пока не создали свою уникальную систему, использующуюся и сегодня.

– Занимался ли центр чем-то другим, кроме возвращения детей в семью?

– Исходя из ситуации в стране, центр включал в свою деятельность необходимые для населения проекты. Оглядываясь назад, на 1998-й, 1999-й и 2000-й годы, можно сказать, что организованные в то время при поддержке посольства Нидерландов проекты были одними из самых удачных. В рамках проекта «Знаменитые люди Эстонии» мы приглашали разных государственных деятелей. У русскоязычных детей появилась возможность изучить, понять и полюбить эстонский язык.

В 1999 году мы столкнулись с проблемой отсутствия вида на жительство у детей. Так начался проект «Можно ли интегрировать нелегала». Мы занялись работой по восстановлению документов людей, утративших их. Катрин Сакс, которая на тот момент была министром народонаселения, высоко оценила наш труд. При поддержке миссии ОБСЕ и американского посольства мы смогли легализовать более 4000 человек по всей Эстонии. Наша работа была отмечена премией фонда Интеграции.

Много уникальных проектов было посвящено работе с семьями, в которых имелись проблемы с алкогольной зависимостью. Часто считают, что дети из семей алкоголиков – пропащие, что их уже не спасти. Но если вовремя начать заниматься ребенком, показать ему иную модель поведения, верить в него и дать ему возможность поверить в себя, у него будет большой шанс вырасти достойным человеком. И в центре множество подобных примеров, такими детьми можно гордиться.

– Делится ли организация опытом с коллегами?