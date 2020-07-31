Подсказка: как извлечь максимальную пользу из оценки недвижимости

Руководитель службы оценки Pindi Kinnisvara Андрес Тедер сказал, что многие ошибочно считают экспертные оценки необходимыми лишь для получения банковского кредита, и для них важна лишь приведенная в экспертной оценке стоимость.

«На самом же деле, экспертная оценка для собственника или покупателя недвижимости является довольно полным источником информации о том, в чем состоят плюсы и минусы конкретного объекта недвижимости, и как они влияют на стоимость собственности. Кроме того, она позволяет очень легко понять, каким образом можно начать повышать ценность объекта», – сказал Тедер.

«Если квартира находится на первом этаже, то на третий ее, разумеется, не поднять. Но если же в экспертной оценке в качестве снижающего рыночную стоимость фактора указано, например, что подъезд грязный, то, возможно, пришла пора поднять этот вопрос на собрании квартирного товарищества», – привел пример Тедер.

«То же можно сказать и о частных домах. Даже если вы просто посадите какой-нибудь правильно выбранный саженец в правильном месте, то в будущем это может привести к возникновению высоких насаждений, а невысокая живая изгородь между вами и соседним участком уже через пару лет создаст приватную атмосферу. Кроме того, даже небольшие, но важные ремонтные работы могут добавить ценности объекту», – объяснил он.