Нарвский отель Inger собирается подать в суд на зараженного коронавирусом постояльца

«Люди, узнав о том, что в нашем отеле проживал зараженный коронавирусом человек, начали отменять бронирования. В настоящее время у нас уже около 50 отмен. В результате этого отель недополучит 2000 евро», - рассказал управляющий отелем Inger Владимир Изотов, отметив, что заявление в суд планируется подать на следующей неделе.