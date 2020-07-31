Нарвский отель Inger собирается подать в суд на зараженного коронавирусом постояльца

Расположенный в Нарве отель Inger, в котором несколько ночей провел зараженный коронавирусом клиент из Тарту, планирует через суд потребовать от него возмещения ущерба, поскольку как только Департамент здоровья обнародовал информацию об этом случае, потенциальные посетители начали массово отменять свои бронирования, передает Rus.ERR.
«Люди, узнав о том, что в нашем отеле проживал зараженный коронавирусом человек, начали отменять бронирования. В настоящее время у нас уже около 50 отмен. В результате этого отель недополучит 2000 евро», - рассказал управляющий отелем Inger Владимир Изотов, отметив, что заявление в суд планируется подать на следующей неделе.
По его словам, в отеле оперативно была проведена дезинфекция, этаж, на котором жила упомянутая компания, полностью закрыли: «Ребята жили в бюджетных номерах без завтраков, в ресторан они не ходили - то есть там никаких контактов у них не было».
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