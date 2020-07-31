Несчастные роботы-газонокосилки: то молния ударит, то машина наедет

Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт объяснил, что в первую очередь необходимо выяснить, входит ли робот-газонокосилка в число обычного домашнего имущества, и для этого следует внимательно просмотреть свой договор страхования жилья, чтобы убедиться, что он покрывает ущерб, связанный с домашним имуществом. Кроме того, следует проверить, выбрана ли защита домашнего имущества в достаточной сумме, так как роботы-газонокосилки, как правило, являются достаточно дорогими.

«Нужно также помнить, что большинство случаев ущерба, связанных с роботами-газонокосилками, возмещаются на основании страхования всего риска, в связи с чем для страхования жилья важно выбрать именно страхование всего риска, – добавил Кивирюйт.

«Сам аппарат зачастую оказывается поврежден не в полной степени. Например, одними из самых распространенных случаев являются повреждения, вызванные перенапряжением в результате удара молнии. Это может случиться и в ситуации, когда молния попадает в расположенную в отдалении линию электропередачи или, например, на территорию участка соседа. В таком случае зачастую достаточно просто заменить материнскую плату устройства. В то же время в Salva уже был зафиксирован случай, когда молния ударила непосредственно в аппарат, в результате чего был полностью разбит как адаптер и зарядная станция, так и сам робот-газонокосилка», – рассказал Кивирюйт.

В случае частичного повреждения, например, при перепаде напряжения, сумма ущерба обычно составляет 20-30% от цены устройства, то есть примерно 600-1000 евро.

Клиенты Salva также сталкивались с такими ситуациями, когда робот-газонокосилка тонул в пруду или падал с уступа. «Все чаще мы сталкиваемся со случаями наезда на робота-газонокосилку машин. Приехавшим в гости друзьям стоит обязательно сказать, что у вас в саду передвигается такой аппарат. Можно и вовсе вывесить соответствующую табличку», – объяснил Кивирюйт, добавив, что случалось и так, что газонокосилка сама заезжала под припаркованную машину и застревала под ней. Когда машина начинала двигаться, газонокосилка получала повреждения.

Несмотря на то, что многие роботы-газонокосилки оборудованы сигнализацией, клиенты Salva сталкивались и с их кражами. Поэтому следует обязательно сохранить документацию на устройство, чтобы хозяин мог найти его серийный номер и другие необходимые данные.

Чтобы предотвратить некоторые несчастные случаи, при установке аппарата можно обратиться к специалисту, который способен лучше определить, в каких зонах движение транспортного средства следует ограничить. Аналогично телевизорам, компьютерам и другой такой технике, во время бурь с грозой зарядную станцию устройства нужно отсоединить от сети питания, и сам робот-газонокосилка не должен находиться в рабочем режиме.