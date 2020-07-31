Американские военные. ФОТО: BRYAN WOOLSTON/REUTERS

Министерство обороны России на этой неделе пообещало разместить на западных границах страны новейшие вооружения и дополнительные войска, если президент США Дональд Трамп переведет часть выводимых из Германии солдат в Польшу и страны Балтии. Пока, однако, конкретных планов такой передислокации нет, и ее масштабы и военное значение совершенно неочевидны.

Министр обороны США Марк Эспер на этой неделе официально подтвердил то, о чем президент США Трамп говорил уже давно: Соединенные Штаты начинают вывод части своего контингента из Германии.

По словам министра, США выведут из Германии почти 12 тысяч военных, при этом примерно 5600 из них останутся в Европе и будут переведены в Бельгию, Италию и, возможно, в Польшу и страны Балтии. В Германии после сокращения останется около 24 тысяч американских военных.

Инспектор министерства обороны России, генерал-майор Владимир Богатырев, комментируя для агентства Интерфакс это объявление Эспера, сказал, что Россия обязательно ответит на перемещение американских войск к ее границам, и этот ответ может включать "размещение носителей новейших вооружений на максимально близкое расстояние к границам тех стран, откуда будет исходить угроза, и дополнительные воинские контингенты, развёрнутые на западных границах России".

Европейские аналитики полагают, что даже если какая-то часть из тех военных, которых США намерены перевести из Германии в другие страны НАТО, окажутся в Польше и странах Балтии, это вряд ли всерьез изменит расклад сил в регионе, где уже присутствуют, постоянно сменяясь, несколько тысяч солдат США и других стран НАТО, и где США тратят сотни миллионов долларов на укрепление обороны внешней границы НАТО.

"Подарок Кремлю"

Аналитик эстонского Центра оборонных исследований, бывший высокопоставленный дипломат и чиновник министерства обороны Калев Стойческу, как и многие другие европейские аналитики, считает, что этот жест Дональда Трампа в любом случае подрывает безопасность европейских стран НАТО вообще и восточных членов блока в частности.

“Даже если какую-то часть - скажем, тысячу или две тысячи, это все равно чистая спекуляция - переведут из Германии в Польшу, может быть, немножко в страны Балтии, все равно важнее общая картина. Да, мы были бы рады видеть у себя американцев и американский флаг, но на самом деле вся эта конструкция коллективной обороны, в которой Германия играет центральную роль, она ведь оказывается ослаблена”, - сказал Стойческу Русской службе Би-би-си.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал армии в отставке Бен Ходжес в интервью "Немецкой волне" назвал решение Трампа "огромным подарком Кремлю": по его мнению, этот шаг подрывает доверие к США в Европе и к тому же чисто физически ослабит позиции США в Германии, которая является важным тыловым плацдармом для операций в других регионах.

Стойческу отмечает, что Дональд Трамп, решив вывести часть контингента из Германии, опять не посоветовался с союзниками и к тому же принял это решение по каким-то своим соображениям, далеким от коллективных интересов НАТО.

"Это капризы президента Трампа в чистом виде, стремление наказать Германию и прежде всего канцлера Ангелу Меркель, указать ей на место, и это - часть его бодания с Евросоюзом, которое охватывает и торговлю, и экспорт автомобилей и так далее", - говорит Стойческу.

“Объявление о сокращении контингента в Германии - это месть Трампа Ангеле Меркель. Мало кто из мировых лидеров не любит его так, как не любит его канцлер Меркель. И эти чувства взаимны”, - согласен обозреватель немецкого издания Spiegel Константин фон Хаммерштайн.

При этом все критики Трампа отмечают нелогичность решения вывести часть военных из Германии в Бельгию и Италию: Трамп говорит, что наказывает Германию за то, что она не выполняет обещание тратить на оборону минимум 2% ВВП, но Бельгия и Италия тратят еще меньше Германии.

Обязательство довести расходы на оборону минимум до 2% ВВП страны НАТО взяли на себя добровольно в 2014 году, причем повысить расходы до этой планки они обещали к 2024 году.

Теперь американцы будут переводить войска в Италию, где нет для них инфраструктуры, на эту инфраструктуру будут потрачены миллиарды, тогда как эти деньги можно было бы инвестировать в укрепление восточного фланга НАТО, - сокрушается Стойческу.

Как укрепляются восточные рубежи НАТО

Впрочем, вывод части контингента из Германии может вообще не состояться, если Трамп проиграет ноябрьские выборы.

"Я допускаю, что они начнут с мелочей, а прежде, чем дойдет до чего-то действительно существенного, пройдут месяцы”, - сказал Ходжес в интервью “Немецкой волне”.

"И вряд ли за эти три месяца [до выборов] они успеют сделать что-то кардинальное, это всё-таки перемещение тысяч военных и техники и всего прочего, на это все-таки нужно время", - рассуждает Стойческу.

Польша уже давно говорит, что готова принять у себя выведенных из Германии американских военных и обещает вложить 2 млрд долларов в строительство новой базы на целую дивизию. США, однако, отправлять туда целую дивизию пока не собираются.

В ближайших к России странах НАТО, впрочем, и так присутствуют несколько тысяч солдат союзников - как США, так и других стран. При этом США действуют в регионе как в рамках программ НАТО, так и в рамках собственных программ помощи восточноевропейским союзникам.

С 2017 года в Польше, Литве, Латвии и Эстонии размещено по батальону - примерно по тысяче человек каждый - так называемых сил Усиленного передового присутствия. Решение об этой мере сдерживания России страны НАТО приняли после событий на Украине.

Костяк батальона в Польше составляют американцы, в Литве - немцы, в Латвии - канадцы, в Эстонии - британцы; в этих батальонах постоянно, сменяясь в порядке ротации, служат подразделения из многих других стран НАТО.

Кроме того, в рамках своей программы Atlantic Resolve США постоянно держат в семи странах восточного фланга НАТО еще около 6000 военных со всей боевой техникой. Они регулярно перемещаются из страны в страну и проводят совместные учения с местными армиями.

Подразделения союзников в Восточной Европе регулярно ротируются, поскольку в конце 1990-х, в ходе редактирования Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) страны НАТО обязались не размещать "существенные силы" на территории новых стран альянса на постоянной основе. Россия вышла из ДОВСЕ, но это обещание НАТО продолжает выполнять, пусть и довольно формально.

Вообще США на поддержку восточноевропейских союзников и отведение предполагаемой российской угрозы в последние годы потратили десятки миллиардов долларов. Эти деньги выделяются в рамках т.н. "Европейской инициативы сдерживания" (European Deterrence Initiative) - это программа и соответствующий раздел в оборонном бюджете, созданные в 2014 году, в ответ на действия России в отношении Украины.

В нынешнем финансовом году на ЕИС планируется потратить 4,5 млрд долларов, на пике, в 2018 году, ассигнования составили 6,5 млрд. Эти деньги идут на содержание американских солдат и военных объектов, совместные учения, помощь в закупке вооружений восточноевропейским странам НАТО и Украине c Грузией, а также создание на случай конфликта с Россией инфраструктуры для переброски войск и складов с техникой и боеприпасами.