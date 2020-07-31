У трех работников тартуской больницы выявили коронавирус, еще 30 отправлены на самоизоляцию

Решение необходимо, поскольку у трех сотрудников больницы выявили COVID-19, сообщила пресс-служба. «Никто из работников не заразился на рабочем месте. Несмотря на это клиникум крайне серьезно относится к сложившейся ситуации и перевел в самоизоляцию около 30 работников», - сказано в заявлении.

«После выявления диагноза сотрудников от работы отстранили всех контактировавших с ними. Результаты тестов на COVID-19 контактировавших с заболевшими работниками пациентов до сих пор были отрицательными, то есть пациенты не заразились», - заявил исполняющий обязанности председателя правления клиники Марек Сеэр. Он добавил, что больницы принимает все меры и сохраняет повышенную бдительность, чтобы помешать распространению вируса в больнице. Клиника Тартуского университета не пускает на работу больных работников.

С пятницы больница также вводит ограничение на посещения, а близко контактирующие с пациентами работники будут носить средства индивидуальной защиты, в том числе в стоматологии.

Кроме того, возобновлена работа команды по кризисному управлению. «Сложившаяся в Тартумаа ситуация внушает тревогу, девять новых случаев заражения в сутки напоминают весеннюю ситуацию. Поэтому все жители должны осознавать свою роль и ответственности. Больные должны оставаться дома», - сказал Сеэр.

Здоровые по-прежнему должны тщательно мыть руки и сохранять дистанцию. COVID-19 передается от инфицированного человека здоровому прежде всего через близкие контакты. Близким контактом считается ситуация, в которой люди в течение 15 минут находятся друг от друга на расстоянии менее двух метров.