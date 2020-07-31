Почему не стоит использовать на садовом участке старые автомобильные шины

Повторное использование сейчас в почете, но вторично можно использовать далеко не все, передает Kodustiil. Например, из старых автомобильных шин не стоит сооружать грядки, хотя многие этим еще занимаются.
Да, чего греха таить, автомобильные шины очень удобны для садово-огородного дизайна, и многие садоводы с удовольствием этим пользуются. Это ведь очень просто: берешь старые шины, расставляешь их на участке, засыпаешь внутрь землю и готово! Но это – плохая идея, предупреждает The Spruce.
Дело в том, что шины изготовлены из материалов, не предназначенных для непосредственного контакта с пищевыми продуктами. Шины содержат ряд химических веществ, вредных для здоровья человека. Через почву и воду эти канцерогенные вещества проникают в овощные культуры, которые выращиваются на этих грядках, и пропитывают их. Многие из этих химических веществ способствуют возникновению злокачественных опухолей.
Но если вам очень хочется непременно использовать на участке свои старые шины, ограничьтесь лишь цветочными клумбами: цветы-то вы есть не будете!