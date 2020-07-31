TEDxLasnamäe организует в Таллинне бесплатный показ речей конференции TED2020

TED – это всемирно известная ежегодная конференция, созданная для того, чтобы распространять идеи, делиться опытом и стимулировать общение. Формат быстро распространился по всему миру, и каждый год организуется сотни независимых мероприятий TEDx, проводимых по лицензии TED. Среди них – TEDxLasnamäe.

Основная конференция TED ежегодно проходит в Канаде, и всегда привлекает больше всего внимания и предлагает самых известных в мировом масштабе спикеров. В этом году конференция проводилась онлайн в закрытом режиме, и организаторы TEDxLasnamäe решили показать избранные речи на большом экране в Таллинне.

«Мы организуем показ речей TED2020, так как считаем, что проводить мероприятия вживую чрезвычайно важно. Конференции TED – это не только вдохновляющие речи, но и потрясающие слушатели. В следующую пятницу у вас будет возможность послушать спикеров, познакомиться с новыми людьми и обсудить свои идеи, важные для локального сообщества»,– рассказал один из главных организаторов мероприятия Илья Шнитко.

Показ состоится 7 августа в кинотеатре Cinamon, расположенном в торговом центре T1. Вход для всех бесплатный, предварительная регистрация не требуется. Количество мест ограничено. Показ продлится 4 часа – с 18:30 до 22:30, все речи будут показаны на английском языке без субтитров. Организаторы на данный момент не разглашают, какие именно речи войдут в показ. Будут затронуты темы медицины, психологии и прочих областей науки.

«Мы не сообщаем заранее, какие именно речи войдут в программу. Тем не менее, вы можете быть уверены, что будет интересно, ведь TED – это площадка, где можно услышать самые необычные идеи и узнать о последних достижениях науки», – прокомментировал Шнитко.