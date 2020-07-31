Потисепп: налог на пластик ударит по потребителям и производителям продуктов питания

Эксперты опасаются, что согласованный ЕС новый налог на пластик приведет к росту цен на товары, если уплату налога переложат на предприятия и потребителей, пишет Rus.ERR.
"Эстонские политики и чиновники должны решить, где взять ресурсы для выплаты налога: из государственной казны, или, как в некоторых странах, обязать платить производителей и потребителей. Я считаю, что налог должен оплачиваться государством, поскольку предприятия и люди платят достаточно налогов государству", - сказала глава Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп в передаче "Подробности" на радиостанции Радио 4.
По словам Потисепп, необходимо учитывать чувствительность людей к ценам в связи с последними событиями. Если налог переложат на предприятия, то это повысит цены на продукты для потребителей, поэтому предпочтение будет отдано более дешевой импортной продукции.
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