Потисепп: налог на пластик ударит по потребителям и производителям продуктов питания

"Эстонские политики и чиновники должны решить, где взять ресурсы для выплаты налога: из государственной казны, или, как в некоторых странах, обязать платить производителей и потребителей. Я считаю, что налог должен оплачиваться государством, поскольку предприятия и люди платят достаточно налогов государству", - сказала глава Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп в передаче "Подробности" на радиостанции Радио 4.