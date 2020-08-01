От редакции ⟩ Аграрная власть и страна посадок

Все это Беларусь уже проходила. Изменение Конституции, фальсификация выборов, протесты на площади, задержания и посадки оппозиционных кандидатов, попытки отнять у них детей, пытки в тюрьмах (воспоминания об этом отсидевшего кандидата в президенты Андрея Санникова – не самое веселое, но крайне поучительное чтение), исчезновения, внезапные самоубийства оппозиционеров, в которые не верил никто из их близких, обвинения в том, что любая оппозиционная деятельность инспирирована из-за рубежа, люди, вышедшие защищать свое человеческое достоинство... И отчаянно смелые женщины – вносящие в историю особое, человеческое измерение.

«Власть мне не нужна, но муж за решеткой», «Мне пришлось спрятать детей. Я устала молчать, устала бояться», - говорит жена арестованного кандидата в президенты Светлана Тихановская, вставшая на баррикады вместо него и за него, и эти слова резонируют с тем, что чувствуют люди, не утратившие способность видеть и слышать самостоятельно.

Десятки тысяч человек, вышедших на митинг протеста против Лукашенко, – самый массовый за последние десять лет – сами по себе еще не дают никаких гарантий на позитивные перемены. Не однажды - и не только в Беларуси - казалось, что «ветер перемен» настолько очевиден и осязаем, что по-прежнему продолжаться не может. И всякий раз иллюзия разбивалась о грубую силу власти, ее эффективную ложь, эксплуатирующую исторические травмы, прикормленность элиты, инертность и зависимость масс (не проголосуешь – потеряешь, например, работу) и тщательно воспитанное недоверие к оппозиции.

Попытка консолидировать народ перед лицом внешней опасности и обвинение в подготовке или осуществлении теракта – тоже не новинка в политической практике. И опять-таки, не только белорусской. Даже если это где-то на грани конспирологии, вокруг теракта в минском метро в 2011 году существовали разные версии. И столь легко обнаруженные и давно засвеченные «вагнеровцы» недаром заставили вспомнить шутки о Штирлице, за которым волочился парашют. Озвученная и правдоподобная версия, что Беларусь для бойцов являлась лишь транзитной страной, не отменяет возможности использовать их в интересах Лукашенко.