ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Гордость или работа?

В июне Кадри Тенносаар нашла работу учителя в детсаду Pallipõnn, с более высокой зарплатой и возможностью наконец оставить должность помощника воспитателя. Договорилась с директором, подала заявление об уходе и… узнала, что у нее рак груди. Началась химиотерапия, но душу грело то, что 10 августа она, наконец, станет учителем.

21 июля становится известно, что (по какому-то невероятному совпадению) в тот же день, 10 августа к работе на посту гендиректора недавно созданного Департамента по делам образования и молодежи приступает Улла Илиссон, которая будет зарабатывать 6900 евро в месяц. Общественность возмущена, даже сам премьер-министр Юри Ратас высказывается, что государственный сектор в вопросах зарплаты не должен опережать частный сектор. А Кадри тем временем посещает отравляющую ее химиотерапию, ходит на изматывающую работу за зарплату в десять раз меньше зарплаты Илиссон и думает о том, чем же та заслужила такие деньги, если никогда не работала с детьми, по образованию - бизнес-менеджер и трудилась в банке?

И вот вечером в понедельник, 27 июля Кадри публикует на Facebook-странице Юри Ратаса пост, в котором задает ему вопросы об Илиссон и просит объяснить народу, что же такого важного будет делать Улла Илиссон на своем посту, чтобы удостоилась такого оклада. Она пишет без мата, оскорблений или фривольностей.

На следующий день ее будущая начальница, директор детсада Майре Кальювеэр вызывает ее к себе в кабинет, отчитывает и требует написать премьер-министру письмо с извинениями, а также удалить пост: мол, его увидят родители детей. Кадри так и поступает, но после отправки письма и удаления поста признается директору, что не совершила ничего дурного и поэтому в своем поступке не раскаивается. На это директор сообщает Кадри, что не возьмет ее на работу.

Спор этот продолжается до сих пор, и учитывая, какой оборот принял конфликт и что он попал в прессу, работы Кадри именно в детсаду Pallipõnn не видать, хотя сам премьер-министр встал на ее защиту, сказав, что каждый может ему написать, это и есть демократия, а извиняться не нужно.

Поступила ли Кадри смело, написав премьер-министру? Да!

Поступила ли она опрометчиво, решив высказать будущей начальнице, что не согласна? Более чем.

«Оставь ты свое мнение при себе, оно того не стоит», - сказал бы любой со стороны. Но гордость Кадри явно была ущемлена. Вспомните, сколько раз вы глотали свое мнение или несогласие в разговоре с начальником? Порой наступает момент, когда уступать больше не хочется.

И мы даже не берем в расчет рак Кадри, который явно стал причиной эмоциональной нестабильности человека. Возможно, не будь у Кадри онкологии, она бы не стала публично писать Ратасу или спорить с начальницей. Но она все-таки написала, потребовав у него объяснений. Она все-таки высказала, что несогласна с начальницей, не став давить в себе гордость. Так можно ли ее наказывать за это?

Если же говорить о поведении директора Кальювеэр, то она явно боится за свое, видимо, очень мягкое кресло и не хочет, чтобы к ее учреждению привлекалось внимание. Умно ли это? Да. Противно ли то, что она угрожает лишить Кадри работы за то, что она высказала свое мнение? Более чем.