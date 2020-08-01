Сб, 1.08.2020
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ФОТО ⟩ Домовладельца подстерегала в саду смертельная опасность

Hommikul aeda astunud mees sai korraliku šoki osaliseks.

ФОТО: Halifax Courier / SWNS/Halifax Courier / SWNS / Scanpix

Джеральд О'Коннер, домовладелец из Западного Йоркшира в Великобритании вышел утром в сад и не сразу понял, что, собственно, произошло, пишет Kodustiil.

Выйдя утром во двор дома, он увидел, что за ночь там образовалась яма шириной почти два метра и глубиной девять метров, пишет yorkshirepost.co.uk. Джеральд требует, чтобы муниципалитет нашел способ каким-то образом ликвидировать эту яму, ведь находиться во дворе лома опасно для жизни. 

За ночь во дворе образовалась глубокая яма.

ФОТО: Halifax Courier / SWNS/Halifax Courier / SWNS / Scanpix

«Накануне я работал в саду. Рыхлил землю и занимался другими садовыми работами. А на следующее утро обнаружил огромную дыру! Я мог запросто угодить в нее!» - говорит Джеральд.

«Я живу здесь 18 лет. Когда я переехал сюда, никто не сообщил мне, что в саду есть колодец. Я провел небольшое исследование, и оказалось, что до того, как в 1989 году был построен мой дом, здесь была водяная мельница. Кроме того, где-то под домом должен находиться резервуар с водой...» - говорит Джеральд и добавляет, что из-за этого дом в будущем будет очень трудно продать дом.

Выяснилось, что все дело в старом колодце.

ФОТО: Halifax Courier / SWNS/Halifax Courier / SWNS / Scanpix

В семье есть двухлетний ребенок, и Джеральд боится, как бы малыш не попал в эту яму. Работники муниципалитета еще не нашли решения проблемы. 

«Чиновники говорят: так как отверстие находится на частной земле, заделывать его не входит в их обязанности. А что должен делать я? Если что-то случается в вашем доме, вы звоните сантехнику или электрику, но кому мне звонить в сложившейся ситуации?» - недоумевает Джеральд.

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