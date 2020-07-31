Сб, 1.08.2020
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  • Из-за обнаруженной в Финляндии листерии Paulig отзовет продукцию и в Эстонии

Из-за обнаруженной в Финляндии листерии Paulig отзовет продукцию и в Эстонии

Pauligi Nyhtökaura toode, mida kutsutakse listeeriakahtluse tõttu tagasi. Pilt on illustreeriv.

ФОТО: Paulig

Финский концерн Paulig на прошлой неделе в ходе проверки установил, что в двух продуктах завода Gold&Green были обнаружены бактерии листерии. Теперь произведенные в июле товары отзывают, в том числе и в Эстонии.

Хотя товары, в которых была обнаружена листерия, в Эстонии не продаются, но в качестве меры предосторожности компания обращается ко всем потребителям и призывает из принести товары обратно в магазин, где он был куплен. Стоимость товаров компенсируют. 

Товары, которые отзывают: 

Gold&Green Nyhtökaura® Nude 240 g

Партии сроком годности 30 июля – 21 августа 2020

EAN-kood: 6430061140522

Gold&Green Nyhtökaura® Tomato 240 g

Партии сроком годности 10 августа – 30 августа 2020

EAN-kood: 6430061140515

Gold&Green Nyhtökaura® Mexico 300 g

Партии сроком годности 10 августа – 23 августа 2020

EAN-kood: 6430061140782

Paulig приносит свои извинения в связи с произошедшим. На заводе Gold&Green в финском Ярвенпяэ была произведена дезинфекция и усилены меры контроля.

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