Из-за обнаруженной в Финляндии листерии Paulig отзовет продукцию и в Эстонии

Финский концерн Paulig на прошлой неделе в ходе проверки установил, что в двух продуктах завода Gold&Green были обнаружены бактерии листерии. Теперь произведенные в июле товары отзывают, в том числе и в Эстонии.
Хотя товары, в которых была обнаружена листерия, в Эстонии не продаются, но в качестве меры предосторожности компания обращается ко всем потребителям и призывает из принести товары обратно в магазин, где он был куплен. Стоимость товаров компенсируют.
Товары, которые отзывают:
Gold&Green Nyhtökaura® Nude 240 g
Партии сроком годности 30 июля – 21 августа 2020
EAN-kood: 6430061140522
Gold&Green Nyhtökaura® Tomato 240 g
Партии сроком годности 10 августа – 30 августа 2020
EAN-kood: 6430061140515
Gold&Green Nyhtökaura® Mexico 300 g
Партии сроком годности 10 августа – 23 августа 2020
EAN-kood: 6430061140782
Paulig приносит свои извинения в связи с произошедшим. На заводе Gold&Green в финском Ярвенпяэ была произведена дезинфекция и усилены меры контроля.