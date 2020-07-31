Правозащитники сообщили об арестах задержанных в Минске активистов

Районные суды в Минске в четверг, 30 июля, начали выносить приговоры политическим активистам, задержанным у здания КГБ Беларуси в преддверии выборов президента страны. Девять человек получили от 14 до 15 суток административного ареста по статьям об участии в несанкционированном массовом мероприятии и мелком хулиганстве, сообщает правозащитный центр "Весна". Суды по еще нескольким активистам перенесены на неопределенный срок, добавили правозащитники, пишет Deutsche Welle.
Не менее 36 человек (не считая журналистов) были задержаны 28 июля. Они собирались подать ходатайство об изменении меры пресечения несостоявшемуся кандидату в президенты страны Виктору Бабарико. По сведениям правозащитников, задерживали не только тех, кто стоял у здания, но и попавших внутрь.
Экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын были задержаны 18 июня. Ранее в главном офисе банка в Минске прошел обыск. Было возбуждено уголовное дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. ЦИК Беларуси не зарегистрировал Бабарико-старшего кандидатом, сославшись на несоответствия в декларации о доходах и имуществе, а также на участие иностранной организации в его выдвижении.
Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост были зарегистрированы пять человек - жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и действующий президент Александр Лукашенко.
Лукашенко руководит страной с 1994 года. Это самый продолжительный срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств. Предшествующие голосованию недели были отмечены задержаниями оппозиционно настроенных активистов и политиков.