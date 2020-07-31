Правозащитники сообщили об арестах задержанных в Минске активистов

Не менее 36 человек (не считая журналистов) были задержаны 28 июля. Они собирались подать ходатайство об изменении меры пресечения несостоявшемуся кандидату в президенты страны Виктору Бабарико. По сведениям правозащитников, задерживали не только тех, кто стоял у здания, но и попавших внутрь.

Экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын были задержаны 18 июня. Ранее в главном офисе банка в Минске прошел обыск. Было возбуждено уголовное дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. ЦИК Беларуси не зарегистрировал Бабарико-старшего кандидатом, сославшись на несоответствия в декларации о доходах и имуществе, а также на участие иностранной организации в его выдвижении.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост были зарегистрированы пять человек - жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и действующий президент Александр Лукашенко.