Экономист: спад в промышленном секторе отступает

В промышленном секторе в целом объемы производства за июнь сократились на 6 процентов, в том числе на 6 процентов в обрабатывающей промышленности, являющейся нашим основным экспортным сектором. Тем не менее, рост производства энергии (8 процентов) дал неожиданный скачок. Выросло производство как электрической, так и тепловой энергии. В последний раз производство электроэнергии увеличивалось в январе прошлого года.
Рост производства электроэнергии был обеспечен низкой базой
Во многом увеличение производства электроэнергии в июне связано с эффектом низкой базы. В июне прошлого года производство электроэнергии пережило ещё более глубокий спад. Хотя темпы снижения потребления электроэнергии бизнес-клиентами постепенно замедляются, потребление со стороны бытовых пользователей, которое выросло по причине кризиса и ограничений на передвижение, теперь снижается. В результате общее потребление электроэнергии по сравнению с прошлым годом снизилось.
В июне объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился почти на 40%
Если в апреле и мае объемы производства увеличились только в трех из 23 видов деятельности в обрабатывающей промышленности, то в июне было уже девять таких видов деятельности. Эти девять видов деятельности составили почти 40% от общего объёма производства. Рост объёмов производства был в основном обусловлен пищевой, химической, электронной и мебельной промышленностью. Несмотря на падение цен, восстановление оборота обрабатывающей промышленности в июне было особенно значительным. В то время как в мае оборот обрабатывающей промышленности снизился на 22 процента в денежном выражении и в годовом исчислении, в июне этот спад сократился всего до одного процента. Восстановление после такого резкого снижения было вызвано эффектом базы, поскольку оборот обрабатывающей промышленности в июне прошлого года резко сократился.
Спад экспорта замедляется
В июне снижение экспортного оборота производственных компаний также замедлилось. Тогда экспортный оборот оставался примерно на том же уровне, что и в июне прошлого года. Хотя это было также временным эффектом базы. Сокращение экспорта значительно замедлилось без учёта этого эффекта.
Уверенность в промышленном секторе увеличивается
Замедление падения объёмов промышленного производства также было отмечено улучшением доверия в секторе в июне, при этом доверие продолжало расти и в июле. Прогноз объёмов производства и экспорта в этом секторе улучшается. В то время как в июне перспективы промышленного роста в промышленности всё ещё были очень низкими, в июле этот показатель резко вырос. Оценки компаний своих экспортных заказов также стали более позитивными. Можно сделать вывод, что объёмы промышленного производства в июле продолжат улучшаться.
Внешний спрос также постепенно улучшается
Индекс деловой активности в зоне евро, на которую приходится почти половина экспорта товаров Эстонии, повысился. В июле он показывает рост как в сфере услуг, так и в обрабатывающей промышленности. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности также показывает рост этой отрасли в США. А это означает улучшение внешнего спроса. Хотя в промышленности уровень доверия повысился как по ЕС в целом, так и у наших основных торговых партнёров, докризисного уровня этот показатель ещё не достиг.
Эстонская экономика постепенно восстанавливается после кризиса
Опубликованная июньская статистика показала, что экономика Эстонии постепенно восстанавливается после кризиса. Наряду с замедлением спада объёмов производства в промышленном секторе, объём продаж в розничной торговле в июне вырос на 7%. Хотя добавленная стоимость, создаваемая в промышленном секторе и розничной торговле, составляет почти пятую часть ВВП Эстонии, потребление населения в розничной торговле влияет почти на четверть ВВП.