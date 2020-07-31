Видео ⟩ В Кейла мотоциклист совершил опасный маневр

«На видео - явное нарушение, мотоциклист должен был дождаться окончания сплошной линии и только после этого, убедившись в безопасности маневра, начинать обгон. Сплошные линии имеются на таких участках дороги, где либо ограничена видимость, либо обгон опасен по каким-то другим причинам для безопасности всех участников дорожного движения. Мотоцикл по сравнению с более тяжелым транспортном является менее защищенным участником дорожного движения и в случае столкновения с идущим навстречу автомобилем или грузовиком более тяжкие повреждения получает в большинстве случаев мотоциклист», - сказал Рейн.

Руководитель патрульной службы отметил, что из-за нарушителя могут пострадать другие участники дорожного движения, которые, например, будут вынуждены резко затормозить, чтобы избежать возможного столкновения. «Соблюдать закон о дорожном движении следует прежде всего ради защиты собственного здоровья и жизни. Если кто-то видит участника дорожного движения, который своими маневрами подвергает других опасности, просим сообщить о этом на номер 112. В случае серьезного нарушения и особенно при наличии видеоматериал можно сделать заявление в полиции, даже если никто не пострадал», - сказал Рейн.

По его словам, мотоциклисты, особенно после долгого перерыва между сезонами, иногда переоценивают свои навыки вождения или не умеют оценить полностью ситуацию, поэтому больше всего случаев ДТП именно в начале сезона, во второй половине лета такие ДТП идут на спад.

В этом году по состоянию на 29 июля с участием мотоциклистов произошло 68 ДТП, что на 15 больше, чем за тот же период прошлого года. Из ДТП в этом году ДТП с участием одного мотоцикла - то есть самостоятельные выезды с дороги, падения, потеря управления, столкновение с препятствием - было 39, в них пострадало 39 мотоциклистов и один пассажир.