Ансип: Бронзового солдата нужно было перенести еще раньше

По мнению бывшего премьер-министра Эстонии Андруса Ансипа, Бронзового солдата нужно было перенести еще раньше, чем это было сделано. Ансип также считает, что в Эстонии сейчас нет премьер-министра, а себя сравнивает с главным героем фильма "Форрест Гамп", пишут "Деловые ведомости".