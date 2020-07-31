Ансип: Бронзового солдата нужно было перенести еще раньше

По мнению бывшего премьер-министра Эстонии Андруса Ансипа, Бронзового солдата нужно было перенести еще раньше, чем это было сделано. Ансип также считает, что в Эстонии сейчас нет премьер-министра, а себя сравнивает с главным героем фильма "Форрест Гамп", пишут "Деловые ведомости".
"Напряжение вокруг Бронзового солдата создавалось годами, и события в восточной Украине подтвердили, что решение перенести Бронзового солдата на самое подходящее для него место было единственно правильным", - сказал он в интервью.