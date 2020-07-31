В Хабаровске 21 день подряд не стихают протестные акции

Акция по традиции началась на площади Ленина, где находятся здания правительства региона, после чего собравшиеся прошли по центральным улицам, скандируя: "Хабаровск, выходи!", "Свободу!", "Россия, посыпайся".

Некоторые из участников шествия захватили с собой плакаты с надписями: "Фургал - не убийца", "Честный суд в Хабаровске", "Мы не верим Москве".

Вдоль всего маршрута идущих сопровождала машина дорожно-патрульной службы. Полицейские предупреждали демонстрантов, что они нарушают правила дорожного движения, и просили покинуть проезжую часть.

После акции задержали двух активистов

После акции были задержаны два активиста - Дмитрий Тимошенко и Александр Нуйкин. Как сообщил журналист сетевого издания RusNews Сергей Айнбиндер, их повезли в отдел полиции 4 управления МВД России по Хабаровску. К задержанным выехал адвокат, предоставленный российским правозащитным медиа-проектом ОВД-Инфо, Андрей Битюцкий. Полицейские на вопрос о причинах задержании ответили: "Cейчас разберемся".

Освещавшего протесты блогера приговорили к семи суткам ареста

Между тем 31 августа стало известно, что суд приговорил к семи суткам административного ареста блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал стихийные митинги в городе. Об этом сообщил защищавший его Виталий Тыхта.

Блогера сочли виновным по статье 20.2 части 6 - о нарушении порядка организации или проведения шествия, повлекшем причинение вреда здоровью человека или имуществу.

В Facebook Романов написал: "Брали на выходе из квартиры, адреса которого я никому не давал. Незаконная слежка, как я понимаю?"

Ранее, 30 августа, голодовку объявил Ростислав Буряк, арестованный на восемь суток по статье о создании помех движению транспорта на акциях протеста. Буряк - водитель так называемого "фургаломобиля". Это - синий микроавтобус, обклеенный фотографиями экс-губернатора и лозунгами "Я/мы Сергей Фургал". На боку транспортного средства неоновой краской сделана надпись "Услышьте нас". "Фургаломобиль" на множестве протестных акций ехал во главе колонны протестующих.

Массовые акции протеста в Хабаровске из-за ареста Фургала