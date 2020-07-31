Пт, 31.07.2020
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Эстонская полиция: автомобиль, въехавший в толпу в Берлине, не был краденым

Mercedes с эстонскими регистрационными номерами в воскресенье в Берлине врезался в группу людей.

ФОТО: Hayoung Jeon/EPA/Scanpix

У эстонской полиции нет оснований полагать, что Mercedes с эстонскими регистрационными номерами, который в воскресенье в Берлине врезался в группу людей, был украден, пишет Postimees.

«Сегодня у нас нет оснований полагать, что автомобиль, спровоцировавший серьезную аварию в Берлине, был украден из Эстонии. Департамент полиции и погранохраны продолжает поддерживать постоянный контакт со своими немецкими коллегами, и мы будем помогать им в случае необходимости в ходе производства», - сказал руководитель бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна.

Он добавил, что руководит производством немецкая полиция.

24-летний Рефаил А. из Косова утром 26 июля в 7:20 на Mercedes с эстонскими номерами недалеко от железнодорожной станции Zoologischer Garten выехал на тротуар и врезался в шестерых человек, трое из которых пострадали тяжело, а трое - легко. В ходе аварии пострадал и водитель.

На этой неделе берлинская полиция выразила подозрение, что автомобиль с эстонскими регистрационными номерами могут быть краденым. По данным берлинской полиции, это автомобиль фирмы.

Полиция задержала водителя на месте происшествия, и суд в воскресенье вынес постановление на его арест. Полиция возбудила уголовное дело по статье о покушении на убийство и опасном движении.

В понедельник прокурор принял решение не расследовать дело по статье о покушении на убийство, и житель Косова, имеющий вид на жительство в Германии, был выпущен на свободу.

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