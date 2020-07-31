Красная площадь, Москва. ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Такое ощущение, что все расслабились, как будто коронавирус куда-то исчез, заявили в мэрии Москвы и пообещали усилить контроль за соблюдением масочного режима. Торговые сети ожидают рейдов. Эти и другие новости о развитии ситуации с Covid-19 в России - в оборе Би-би-си.

5 482 новых случая

В России за сутки зарегистрировали 5 482 новых случая заражения коронавирусом (накануне было 5 509). Умер 161 пациент с Covid-19 (накануне - 129 человек).

Число зафиксированных заражений с начала пандемии выросло до 839 981, число жертв вируса - до 13 963. Вылечились уже 638 410 пациентов, за сутки - 8 755.

Суточный прирост новых случаев в Москве приблизился к семи сотням - 695 (днем ранее было 678). Комментируя этот показатель, московский мэр Сергей Собянин накануне говорил, что не следует ожидать его дальнейшего снижения.

"Мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться не будем, потому что в Москве передвигаются миллионы людей, сотни тысяч приезжают из других регионов, - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24". - Поэтому в ближайшие недели будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. То есть, мы будем находиться в коридоре от 650 до 700, плюс-минус 50".

Масочный режим в Москве могут усилить

В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, так как не все розничные сети соблюдают требования по обеспечению санитарных мер, заявил РБК руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы напоминаем об этом на каждом селекторном совещании, но такое ощущение, что все расслабились, как будто коронавирус куда-то исчез. Все [торговые] сети заверяли правительство, что после отмены режима самоизоляции будут соблюдать требования Роспотребнадзора. Но в магазинах некоторые кассиры, продавцы и потребители без масок", - возмутился Немерюк.

По словам чиновника, сейчас только около трети жителей Москвы носят маски в общественных местах, тогда как в мае - опять же по оценке властей - их было более 90%.

Более 6 тысяч торговых предприятий уже получили предписания на общую сумму примерно 300 млн рублей за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей, сообщил Немерюк ТАСС. По его словам, два магазина уже закрыты.

Тем временем глава Союза торговых центров Булат Шакиров опубликовал в одной из профильных групп в "Фейсбуке" скриншот документа на бланке правительства Москвы, в котором сказано, что главному санитарному врачу дано распоряжение закрывать торговые объекты, где покупатели или персонал не носят маски и перчатки.

"Спущенная маска приравнивается к отсутствию маски", - сказано в этой бумаге. "Коллеги! Рейды по масочному режиму начались. Даны указания штрафовать и закрывать! Будьте готовы к проверкам", - прокомментировал опубликованное Шакиров.

Проверять наличие масок у посетителей будут не только в супермаркетах, префектурам и управам поручено провести рейды по кафе и ресторанам, а также музеям, утверждают "Открытые медиа", ссылаясь на чиновника мэрии. По данным издания, рейды по торговым точкам начались в четверг.

Накануне столичное учреждение "Организатор перевозок" сообщило, что в общественном транспорте продолжаются рейды для контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима, который был введен в Москве с 12 мая. С мая было оштрафовано более 37 тысяч пассажиров за отсутствие масок и перчаток, утверждает эта организация.

В июле в СМИ появились сообщения о возможном ужесточении режима ограничений в Москве осенью, власти это отрицали.

В вузы только в маске

Студенты и преподаватели вузов в новом учебном году будут обязаны носить маски, обеспечение масками возьмут на себя университеты, заявил министр образования Валерий Фальков, которого цитирует телеграм-канал министерства.

Посещать занятия без масок могут те, у кого подтверждено наличие антител к вирусу, однако нужно будет предоставить справку. При чтении лекций преподаватели масками могут не пользоваться, следует из сообщения.

Министр на совещании с ректорами также сообщил, что университеты вправе самостоятельно решать, начнут ли они образовательный процесс в сентябре. "Вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на два месяца. Однако 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября", - сказал Фальков.

Заразился еще один губернатор

Среди тех, у кого врачи выявили Covid-19, оказался губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Тест он сдал 30 июля и получил положительный результат. Ежедневно на Ямале фиксируется около 100 новых случаев коронавируса в день.

"100 больных в день - это все равно большая цифра. В том числе, мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом, состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома", - написал Артюхов в "Инстаграме".

Ранее стало известно, что коронавирус подхватили глава Тувы и губернатор Ленинградской области.

Тем временем стало известно, что повторный тест на Covid-19, сделанный арестованному журналисту Ивану Сафронову в СИЗО "Лефортово", дал отрицательный результат.

Рейсы за границу по сокращенной программе

1 августа возобновляются регулярные международные авиарейсы из России, прерванные в конце марта из-за пандемии. Пока только в три страны - Турцию, Британию и Танзанию.

Попытка сразу улететь из России обойдется недешево и связана с рисками, стоимость билетов на ближайшие рейсы значительно выше, чем во второй половине месяца, а расписание продолжает корректироваться, пишет в пятницу "Коммерсант".

Клиенты "Аэрофлота" массово сообщают об отмене части рейсов в Стамбул. Часть пассажиров смогла перебронировать билеты на другую дату, но те, кто планировал лететь из регионов с пересадкой в Москве, остаются с внутрироссийскими билетами на руках и не могут обменять их на деньги, объяснило проблему издание.

"Аэрофлот" возобновляет полеты в Турцию и Британию по сокращенной по сравнению с действовавшей до вспышки коронавируса программе, частота выполнения рейсов может меняться, подтвердила РИА Новости пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

"Если рейс был отменен - мы предлагаем разные варианты обмена и переоформления", - сказала Спивакова.

Футбол из-за вируса не отменят

Клубы Российской премьер-лиги проголосовали против переносов матчей из-за коронавируса, сообщается на сайте турнира. Это решение еще будут рассматривать на бюро исполкома Российского футбольного союза.

"Клубы РПЛ одобрили внесение дополнений в регламент РПЛ. Начиная с сезона-2020/21, переносы матчей из-за заболевания игроков Covid-19 осуществляться не будут", - говорится в сообщении.