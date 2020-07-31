Прибывающие в Эстонию из 15 стран Европы должны выдерживать карантин

По прибытии в Эстонию ограничение свободы передвижения не распространяется на приехавших из Великобритании, Исландии, Словении, Польши, Нидерландов, Дании, Германии, Сан-Марино, Ирландии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Греции, Кипра, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии и Ватикана.

30 июля Совет ЕС обновил касающийся третьих стран список о временных ограничениях и возможной отмене ограничений на не являющиеся неотложными поездки, на основании которого в Эстонию можно въезжать из Грузии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая, Новой Зеландии, Австралии, Канады и Марокко.

По прибытии в Эстонию из Австралии, Канады и Марокко со следующей недели придется ограничить свободу передвижения. Ограничение свободы передвижения не распространяется на пассажиров, прибывающих в Эстонию из Грузии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.

Информацию о странах и ограничениях на передвижения для тех, кто прибывает из этих стран, можно найти на сайте Министерства иностранных дел.

МИД рекомендует отказаться от любых поездок, за исключением тех стран, где показатель инфекционной заболеваемости за последние две недели составляет менее 16 человек на 100 000 населения.

Если вы все же планируете поездку, следует придерживаться следующих принципов:

• Перед планированием поездки ознакомьтесь с информацией об уровне заражения в стране назначения на веб-сайте Министерства иностранных дел.

• Ознакомьтесь с возможными ограничениями на поездки в стране назначения - для получения информации, проверьте информацию о стране на странице Travel Smart, портале ReOpen Европейского Союза и, при необходимости, свяжитесь с иностранным представительством страны назначения, чтобы уточнить детали.

• Зарегистрируйте свою поездку на странице Travel Smart Министерства иностранных дел, чтобы министерство могло информировать вас о возможных ограничениях на поездки.

• Следуйте рекомендациям Департамента здоровья о безопасных перелетах, чтобы сохранить здоровье себе и другим - при появлении симптомов отложите поездку и обратитесь к своему семейному врачу.

• Получите туристическую страховку и внимательно прочитайте условия страхования (в том числе в случае сбоев в поездке, вызванных COVID-19).

• Следуйте инструкциям местных властей в принимающей стране и будьте в курсе любых новых ограничений.

• Возвращаясь из поездки, следуйте действующим в Эстонии правилам, следите за своим здоровьем и обратитесь к семейному врачу, если вы подозреваете вирус.

• Обратите внимание, что страна может изменить условия въезда и нахождения в ней в кратчайшие сроки. Для получения более подробной информации об условиях в стране назначения МИД рекомендует обратиться в зарубежное представительство или в соответствующие органы иностранного государства.