Фото ⟩ В Португалии потерпел крушение скоростной пассажирский поезд, есть жертвы

По предварительным данным, погибли двое железнодорожников, более 30 человек получили ранение, пишет портал РБК.

По данным портала Noticias de Coimbra, столкновение произошло в районе населенного пункта Касалиньос, расположенного примерно на полпути между Порту и Лиссабоном.

Представитель национальной службы спасения сообщил Reuters, что в вагонах скоростного поезда находились 240 пассажиров, из которых пятеро получили тяжелые, а около 30 — легкие травмы.

Портал Renascenca сообщает, что при крушении погибли не меньше двух человек. По данным телеканала Tvi 24, погибли техники, занимавшиеся обслуживанием путей.

В свою очередь, агентство Lusa со ссылкой на начальника окружного подразделения службы спасения Карлоса Тавареса уточнило, что погибли два человека, а тяжелые ранения получили семеро. По данным Lusa, все раненые уже доставлены в больницы Коимбры.