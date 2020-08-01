Порядок получения прав на вождение мотоцикла не упростится

Изменение в законодательстве привело бы к тому, что обладатель водительских прав категории B мог бы ездить на мотоцикле объемом до 125 см3 (11 кВт) без прохождения экзаменов по теории и вождению при условии, что он прошел вождения в автошколе курсы по приемам безопасного . В этом случае Департамент шоссейных дорог вносил бы в дорожный регистр пометку, подтверждающую право водителя с водительскими правами категории B на управление транспортным средством А1.