Сб, 1.08.2020
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Порядок получения прав на вождение мотоцикла не упростится

Külgvankriga mootorrattad ja nende omanikud Järvamaal. Foto: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Принятие поправки к Закону о дорожном движении, которая упрощает получение прав подкатегории A1 на управление мотоциклом для обладателей водительских прав категории B, откладывается, пишет Postimees.

Изменение в законодательстве привело бы к тому, что обладатель водительских прав категории B мог бы ездить на мотоцикле объемом до 125 см3 (11 кВт) без прохождения экзаменов по теории и вождению при условии, что он прошел вождения в автошколе курсы по приемам безопасного . В этом случае Департамент шоссейных дорог вносил бы в дорожный регистр пометку, подтверждающую право водителя с водительскими правами категории B на управление транспортным средством А1.

Если максимальная скорость мопеда составляет 45 км/ч, то мотоциклу категории А1 разрешается ездить в некоторых местах со скоростью 90 км/ч, а летом местами - до 110 км/ч.

Министерство экономики и коммуникаций ответило Postimees, что чрезвычайное положение и сопутствующая ему эестренная деятельность привели к отсрочке многих законодательных процессов.

«Мы намерены продолжить заниматься этой темой осенью.  Это часть большого пакета поправок к Закону о дорожном движении, что означает, что скорость производства по данному вопросу зависит от обработки всего пакета», - объяснил медиасоветник министерства Таави Аудо.

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