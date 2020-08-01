Порядок получения прав на вождение мотоцикла не упростится

Принятие поправки к Закону о дорожном движении, которая упрощает получение прав подкатегории A1 на управление мотоциклом для обладателей водительских прав категории B, откладывается, пишет Postimees.
Изменение в законодательстве привело бы к тому, что обладатель водительских прав категории B мог бы ездить на мотоцикле объемом до 125 см3 (11 кВт) без прохождения экзаменов по теории и вождению при условии, что он прошел вождения в автошколе курсы по приемам безопасного . В этом случае Департамент шоссейных дорог вносил бы в дорожный регистр пометку, подтверждающую право водителя с водительскими правами категории B на управление транспортным средством А1.
Если максимальная скорость мопеда составляет 45 км/ч, то мотоциклу категории А1 разрешается ездить в некоторых местах со скоростью 90 км/ч, а летом местами - до 110 км/ч.
Министерство экономики и коммуникаций ответило Postimees, что чрезвычайное положение и сопутствующая ему эестренная деятельность привели к отсрочке многих законодательных процессов.
«Мы намерены продолжить заниматься этой темой осенью. Это часть большого пакета поправок к Закону о дорожном движении, что означает, что скорость производства по данному вопросу зависит от обработки всего пакета», - объяснил медиасоветник министерства Таави Аудо.